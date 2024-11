Dreams Curaçao Resort & Spa ganha área exclusiva para adultos Espaço denominado Il Mare será inaugurado no próximo dia 15, incorporando 52 unidades à propriedade Cartão de Visita|Do R7 12/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 12/11/2024 - 23h08 ) twitter

Il Mare Adults-Only Preferred Club é a novidade que será oficialmente aberta ao público do Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino no próximo dia 15 de novembro. A nova área adiciona à propriedade 52 unidades modulares que incorporam conceito arquitetônico de última geração e design de interiores moderno para criar uma experiência de luxo à beira-mar inédita.

As acomodações de luxo independentes medem 35 metros quadrados, incluem piscina de borda infinita, um elegante bar de piscina, um restaurante gourmet mediterrâneo e bangalôs exclusivos em estilo glamping. As suítes exclusivas para adultos do Preferred Club oferecem, ainda, fácil acesso ao Zoëtry Curaçao Resort & Spa e acesso total ao Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino.

Um verdadeiro refúgio reservado para maiores de 18 anos transformado em uma experiência de luxo, conforto e tranquilidade, em um ambiente repleto de amenidades exclusivas e vistas deslumbrantes para o mar do Caribe, cuidadosamente projetado para hóspedes que buscam uma estadia sofisticada e personalizada. Aqueles que reservarem uma suíte nesta área exclusiva terão acesso completo às comodidades do Preferred Club, além de uma seleção de benefícios adicionais.

Incluem-se aí uma piscina exclusiva, perfeita para relaxar e aproveitar o pôr do sol caribenho; o Restaurante Battellino, com culinária mediterrânea e ambientes internos e ao ar livre para café da manhã, almoço e jantar à beira-mar; e um bar na piscina, com um menu de bebidas premium.

Além disso, as suítes do Il Mare ocupam local privilegiado à beira-mar, permitindo aos hóspedes acesso direto à praia a partir do terraço das suas acomodações e momentos de relaxamento, com total privacidade, elevando a experiência do Adults-Only Preferred Club a um novo nível.

“A expansão estratégica significa a evolução contínua da experiência all-inclusive e nosso compromisso contínuo em atender às demandas dos hóspedes”, disse Thomas van Balveren, gerente geral do Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino. “Com o crescente interesse em viagens para grupos sociais e o aumento da procura por categorias de quartos de nível superior, as novas ofertas criam um conceito único em meio a uma das praias mais cobiçadas de Curaçao”, completa.

O Dreams Curaçao Resort & Spa, localizado a apenas 15 minutos do aeroporto e próximo à vibrante capital Willemstad, conta com 249 quartos, todos planejados para o máximo conforto e tranquilidade. Entre as diversas comodidades, o resort oferece um buffet internacional e quatro restaurantes à la carte, cinco bares com bebidas de alta qualidade, duas piscinas infinitas familiares, além da exclusiva do espaço Il Mare, tudo isso ainda entre duas praias privadas de areia branca e águas cristalinas.

Dreams é uma das dez marcas de resorts all inclusive do portfólio da Hyatt Inclusive Collection projetadas para celebrar cada momento, para cada estilo e etapa da vida, que inclui, ainda, Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. Mais informações em www. hyattinclusivecollection.com.