Duda Ruas fala sobre empoderamento feminino em seu novo single "Vem Cá Dançar" A letra resgata a simbologia das "bruxas" para homenagear mulheres que não se curvam às regras impostas e chega como um verdadeiro... Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 16h45

A letra resgata a simbologia das "bruxas" para homenagear mulheres que não se curvam às regras impostas e chega como um verdadeiro manifesto de resistência

Ouça agora o novo single “Vem Cá Dançar”

Transbordando empoderamento feminino e com mensagem de liberdade, força e autoconfiança, a cantora e compositora Duda Ruas estreia o novo single “Vem cá Dançar”. A faixa, criada para todas as pessoas que estão cansadas de viver sob as imposições e o controle masculino, já está disponível em todas as plataformas digitais.

O hino feminino combina dois elementos contrastantes: a feminilidade e a força. A composição surgiu no ano passado, quando a artista sentiu a necessidade de abordar essa temática ao participar de um festival de músicas autorais.

‌



"Vivo na pele as coisas que todas nós mulheres passamos, por mais que seja aquele 'preconceito disfarçado' que já está enraizado na sociedade. Queria falar sobre como as mulheres fortes muitas vezes são vistas como uma ameaça. Pensei em como a história retrata mulheres poderosas – como as 'bruxas' – no sentido de serem temidas", explica a cantora.

Além de entregar uma importante mensagem, Duda se preocupou em transmitir visualmente o conceito do single. As roupas femininas, com tecidos leves e delicados, representam a essência e a beleza natural da mulher, desafiando os estereótipos que associam delicadeza à fragilidade.

‌



Por outro lado, o sangue entra como símbolo de poder, resistência e superioridade. Ele evoca uma força visceral e inegável, mostrando que a feminilidade não é sinônimo de submissão, mas sim de uma capacidade imensa de lutar e vencer. O contraste entre a suavidade das roupas e a intensidade do sangue cria uma narrativa visual e lírica que celebra a complexidade da mulher moderna: forte, independente e sem medo de desafiar o status quo.

A ideia da 'bruxa' como metáfora para a mulher que não se curva ao sistema sempre fascinou a artista, que buscou oferecer ao público uma canção empoderada e que chegasse como um manifesto para todas as mulheres. “Ainda enfrentamos resistência quando ocupamos espaços de poder e liberdade. A ideia da ‘bruxa’ como metáfora para a mulher que não se curva é algo que sempre me encantou, fazendo também alusão a época que mulheres eram queimadas como bruxas apenas por serem mulheres, por exemplo. Quero que quem escute se sinta empoderado e sem medo de ser quem é”, conta Duda.

‌



Com uma sonoridade marcante e dançante, "Vem Cá Dançar" mistura elementos do pop com uma atmosfera hipnótica e mística, reforçando a ideia do poder feminino. “É uma faixa que convida você a se jogar na pista, mas também tem um peso, uma intensidade que faz dela mais do que apenas uma música para dançar, é exatamente como um manifesto”, reforça a artista.

Este é o primeiro lançamento do ano de Duda, e a artista está animada com o que vem pela frente nos próximos meses. "Apesar de todas as dificuldades que passei para fazer esse lançamento, ele veio com tudo! Este ano será de muito trabalho e, se tudo caminhar como deve, tem um EP maravilhoso saindo para sair”, finaliza.