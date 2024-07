Cartão de Visita |Do R7

Dudu Nobre e Eder Miguel marcam presença nos palcos do Bar Brahma em Julho Muito samba, alegria e emoção são esperados nas apresentações dos grandes nomes da música brasileira

Muito samba, alegria e emoção são esperados nas apresentações dos grandes nomes da música brasileira

Localizado na esquina mais famosa de São Paulo, entre a Av. Ipiranga e a Av. São João, o Bar Brahma é o destino favorito dos amantes da boa música e do clássico chope de colarinho 3 dedos. Com sua atmosfera única que marca o estilo boêmio da cidade, o Bar Brahma se destaca como o local perfeito para uma experiência verdadeiramente paulistana.

No mês de Julho a casa receberá duas atrações de peso da música brasileira

Eder Miguel, virtuoso músico e intérprete de destaque no cenário nacional, com sua voz marcante e talento singular, será uma noite encantadora com uma performance envolvente e cheia de energia, o show acontecerá nos dias 23/07 e 30/07 às 21h.

O mês ainda conta com uma super apresentação do cantor, compositor e instrumentista, de renome internacional, Dudu Nobre, com seu carisma cativante e repertório atemporal, promete uma noite repleta de samba, alegria e emoção. O show está marcado para o dia 25/07 às 22h.

Os ingressos para cada apresentação estão à venda pelo site e as reservas de lugares são direto pela plataforma Get In, aqui.

Serviço:

Bar Brahma

Endereço: Av São João, 677 – Centro SP

Whatsapp: 11 94746-1951

Plataformas Delivery:https://linktr.ee/ barbrahmadelivery