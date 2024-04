Duquesa lança novo single “Tá Eu e a Nicole”, com clipe cheio de participações especiais A rapper baiana continua o processo de lançamento de seu futuro disco com essa nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais...

A rapper baiana continua o processo de lançamento de seu futuro disco com essa nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Créditos: IBCARDOSO

A cantora e rapper Duquesa tem crescido muito na cena do rap nacional após o lançamento de “Taurus”, seu álbum de estreia, no ano passado. Continuando o processo de lançamento do segundo volume deste disco, “Taurus, Vol.2”, a artista disponibilizou o esperado single “Tá Eu e a Nicole”.

Seguindo a faixa “Primeiro de Maio (Gostosas Inteligentes)”, o novo single é mais um gostinho do que estará presente no segundo volume de “Taurus”, com as rimas afiadas e confiantes que Duquesa já provou dominar. Disponível nas plataformas digitais, via ONErpm, “Tá Eu e a Nicole” manda a real pra quem quer limitar a vida da artista e suas amigas.

“Nicole é uma pessoa divertida e sincera. Quando eu tô com ela, lembro que sou jovem, que posso curtir uma festa e falar sem filtro”, explica Duquesa sobre quem inspirou a faixa.

Além da conexão com sua amiga, o novo single também vem como um contra ataque em relação a comentários negativos que a rapper, e toda a cena feminina, recebem: “Essa foi uma junção de tudo que eu vi, li e ouvi nesses últimos tempos. Todo dia alguém quer apontar o dedo pra gente, a galera mais cafona quer ditar o que é chique”.

Exaltando a amizade e sua autoconfiança, Duquesa chega poderosa em “Tá Eu e a Nicole”, rimando no primeiro verso: “Eu avisei pra esses comédia / Pra não estragar a festa / Se tentar com minha plateia / Mano ela não quer te dar”. Versando sobre duas amigas que querem aproveitar sem serem incomodadas, a rapper atira contra inimigos reais e digitais.

“Quando falo na letra ‘eu poderia dar conselho, mas prefiro dar porrada’, é porque vou enfrentar essa galera com as minhas rimas”, afirma ela.

Destaque no rap nacional, Duquesa também mostra sua inspirações e referências no videoclipe de “Tá Eu e a Nicole”, que conta com diversas participações especiais femininas, como Urias, Amandes, DJ Midi e outros nomes. O vídeo, que captura uma festa privada da rapper, está disponível em seu canal oficial no Youtube.

Sobre Duquesa: Uma voz aveludada e limpa ou vocais que brincam com distorções? A complexidade de instrumentos que se entrelaçam ou o êxtase de batidas eletrônicas misturadas a versos diretos e retos? À primeira vista, todos estes elementos podem parecer opostos, mas na carreira da cantora e compositora Duquesa – a voz feminina da produtora Boogie Naipe, desde 2020 – essas sonoridades têm um ponto de encontro.

A trajetória da artista baiana até aqui já a posiciona como uma das apostas da cena R&B e hip-hop. Mas basta um play em sua obra para ver que ela está pronta para ser muito mais do que uma promessa do mercado.

