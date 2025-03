Edição 2025 do OBA Festival termina e consolida o evento como um dos maiores carnavais do Brasil A 17ª edição do OBA Festival, realizada em São José do Rio Preto (SP), de 1 a 4 de março, terminou na última terça-feira com aprovação... Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h45 ) twitter

A 17ª edição do OBA Festival, realizada em São José do Rio Preto (SP), de 1 a 4 de março, terminou na última terça-feira com aprovação do público, apresentações musicais de primeira linha e milhares de turistas, consolidando o evento como o maior Carnaval do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil.

Com a presença de milhares de foliões, inclusive do exterior, o OBA Festival mostra a força que o Carnaval do interior de São Paulo vem conquistando ao longo dos anos. E os turistas vieram de mais de 300 municípios diferentes e de países como Portugal, Estados Unidos, Argentina, Chile e Inglaterra, movimentando a economia local.

Para se ter uma ideia, segundo pesquisa da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo de São José do Rio Preto, o Carnaval movimentou R$215,9 milhões na cidade. Desse montante, o OBA Festival foi diretamente responsável por 35%, o equivalente a R$77,1 milhões.

“Mais uma vez conseguimos entregar a melhor experiência ao nosso público. Garantimos estrutura, atrações de peso como Léo Santana, que durante o Carnaval se apresentou no OBA com exclusividade no estado de São Paulo, segurança, ativações e excelência. Como sempre fazemos, identificamos pontos que iremos melhorar para o ano que vem e já começamos as negociações para as atrações do OBA 2026, que será realizado de 14 a 17 de fevereiro", afirma um dos organizadores do OBA Festival, Edilberto Fiorentino Caskinha.

OBA Festival

Na última noite, a multidão se divertiu até o último momento no Recinto de Exposições da cidade, que foi transformado no Mundo OBA, área de mais de 50 mil m², que contou com opções de espaços como pista e camarotes, todos open bar, atrações como a Tirolesa de 17 metros de altura e 190 metros de extensão, entre outros.

Durante os quatro dias, no megapalco passaram nomes como Léo Santana, Wesley Safadão, Dennis DJ, Monobloco, Kamisa 10, Menos é Mais, MC Livinho, Jiraya Uai, os donos do hit do momento, “Descer pra BC”, Brenno e Matheus, Chemical Surf, além dos principais destaques do funk paulista DJ Arana, MC Paiva e Mc Luuky. Já o trio elétrico foi palco para a Banda EVA, Xanddy Harmonia, Tomate e Batom na Cueca.

O evento transcorreu com tranquilidade e segurança, com todo aparato necessário para assistir aos foliões, como monitoramento por câmeras e equipe especializada de seguranças, incluindo agentes à paisana, revista criteriosa nas portarias, posto médico, entre outros.

O OBA Festival 2025 contou com patrocínio de Itaipava, Beefeater, Amstel Vibes, Corote, 51, Constroeste, Poty, Guarani mais que Açúcar, Unimed São José do Rio Preto, TFlow, LED Mídia, Toindo, J.Silva Paineis, Plakton, Itamarati, Saboroso, Chilli Beans; mídia partner TV TEM, FM Diário, 40 Graus FM; parceiros Graal, Flash Net Rio Preto, Iguatemi São José do Rio Preto, Shopping Cidade Norte, além de apoio da Prefeitura de São José do Rio Preto.