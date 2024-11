Edu Ribeiro aposta em lançamento de novo hit "Toda Noite" pela Radar Records Considerado um fenômeno do reggae e dando sequência a onda de lançamentos Edu Ribeiro, acaba de lançar em todas as plataformas digitais... Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h48 ) twitter

Considerado um fenômeno do reggae e dando sequência a onda de lançamentos Edu Ribeiro, acaba de lançar em todas as plataformas digitais "Toda Noite"

Com uma batida suave e envolvente, "Toda Noite" traz a essência do reggae que convida o ouvinte a se conectar com os sentimentos de saudade e desejo. A letra expressa a rotina de alguém que passa o dia imerso no mar e, ao anoitecer, não consegue evitar os sentimentos por alguém especial.



Em versos como "Eu fico a te imaginar" e "é com você que eu vou sonhar", Edu Ribeiro encapsula a intensidade e a simplicidade de sonhar acordado com um amor. Essa nova música reafirma o talento do artista para capturar emoções universais em uma sonoridade que reflete a paz e a profundidade do reggae.



Edu Ribeiro acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais e estourou em todo o país com o hit atemporal “Me Namora”, que bomba até hoje nas rádios, pistas de dança e nas plataformas digitais.



A nova música que tem distribuição da Radar Records, já está disponível nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer e Amazon Music. Ouça em: https://found.ee/eduribeiro_ todanoite.