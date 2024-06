Elenco protagonista de "Legalmente Loira - O Musical"

Alto contraste

A+

A-

Inspirado na franquia cinematográfica com Reese Witherspoon, a obra foi adaptada para os palcos em um musical de sucesso internacional e chegará ao Teatro Claro Mais SP trazendo uma reflexão sobre o empoderamento feminino e a misoginia. No elenco protagonista, além de Myra Ruiz, estão Renan Rosiq, Hipólyto, Leilah Moreno, Danilo Moura, Gigi Debei e Amanda Döring Créditos: João Caldas Fo Baseado no livro de Amanda Brown e adaptado para os cinemas em 2001, o grande sucesso de público Legalmente Loira ganhou os palcos da Broadway em formato musical em 2007, sendo indicado em sete categorias do Tony Awards e em dez categorias do Drama Desk Awards. A montagem em Londres aconteceu em 2010 e recebeu o prêmio de Melhor Musical no Olivier Awards. A produção por aqui conta com assinatura do Instituto Artium de Cultura e Atelier de Cultura, responsáveis por sucessos como Wicked; Evita Open Air; Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate; e Cantando na Chuva. Inédita no Brasil, a montagem é apresentada por Ministério da Cultura e Brasilprev. Legalmente Loira fará uma curtíssima temporada em São Paulo a partir de 17 de julho no Teatro Claro Mais SP. Na sequência de papéis grandiosos como Evita em Evita Open Air, Elphaba em Wicked e Sra. Wormwood em Matilda, Myra Ruiz protagonizará Legalmente Loira como Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon no cinema. Completam ainda o elenco protagonista Renan Rosiq (Warner Huntington III), Hipólyto (Emmett Forrest), Leilah Moreno (Paulette Bonafonté), Danilo Moura (Professor Callahan), Gigi Debei (Vivienne Kensington) e Amanda Döring (Brooke Wyndham). O elenco completo será divulgado em breve. O espetáculo tem música e letras de Laurence O’Keefe e texto de Heather Hach. Na trama, Woods, jovem estudante de moda, espera ser pedida em casamento pelo seu namorado, mas ele termina com ela sob o pretexto de que quer cursar a Universidade de Harvard e o estereótipo de Elle não fará bem para sua carreira. Para provar que inteligência não depende de aparências, ela resolve entrar na mesma faculdade de Direito que o ex-namorado. Legalmente Loira - O Musical é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev, tem patrocínio da Momenta e apoio da PremieRpet, SegurPro, Rio Branco, Radisson Blu São Paulo e Dona Deôla. EQUIPE CRIATIVA Direção Geral: John Stefaniuk Direção Musical: Andréia Vitfer Cenário: Duda Arruk Figurino: Ligia Rocha, Marco Pacheco e Jemima Tuany Coreografia: Floriano Nogueira Design de Som: Gabriel D'Angelo Design de Luz: Guilherme Paterno Design de Perucas: Feliciano San Roman Design de Maquiagem: Cris Tákkahashi Versão Brasileira: Victor Mühlethaler Acompanhe o espetáculo: Site: https://legalmenteloirabrasil. com Instagram: https://instagram.com/ legalmenteloirabrasil TikTok: https://www.tiktok.com/@ legalmenteloirabrasil Sobre os produtores O Instituto Artium de Cultura e o coprodutor Atelier de Cultura são referência no mercado de entretenimento ao vivo para os espectadores e para as marcas devido ao destaque da qualidade técnica e artística de suas produções de padrão internacional. Desde 2013, os produtores trouxeram ao Brasil importantes títulos do teatro musical internacional, como A Madrinha Embriagada, O Homem de La Mancha, A Noviça Rebelde, Annie, Billy Elliot e Escola do Rock. Mais recentemente, em 2021, o Instituto Artium de Cultura protagonizou a retomada do setor cultural no Brasil coproduzindo o espetáculo Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate no Teatro Renault. Em 2022, o Atelier de Cultura realizou o Evita Open Air, com a maior estrutura já construída para teatro musical no Brasil, a céu aberto, no Parque Villa-Lobos. Suas últimas coproduções foram Wicked – História Não Contada das Bruxas de Oz, com temporada completamente esgotada de mais de 150 mil espectadores, no Teatro Santander – SP e Matilda, o Musical, uma produção inédita que levou mais de 101 mil espectadores, no Teatro Claro Mais SP. Sobre a Brasilprev Com 30 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A tem como acionistas a BB Seguros, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil, e a Principal Financial Group, uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos. Líder do setor, a companhia conta com mais de R$404,5 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira de 2,6 milhões de clientes. Especialista no negócio de previdência privada, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, a Brasilprev conta com a rede de agências do Banco do Brasil como seu principal canal de distribuição. SERVIÇO LEGALMENTE LOIRA Local: Teatro Claro SP – Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000 Legalmente Loira - O Musical Gênero: Teatro Musical Local: Teatro Claro SP – Shopping Vila Olímpia Temporada: 17 de julho a 08 de setembro de 2024 Sessões: Quarta-feira, 19h30 Quinta-feira, 19h30 Sexta-feira, 19h30 Sábado, 15h00 Sábado, 19h30 Domingo, 15h00 Domingo, 19h30 Capacidade: 801 pessoas Classificação Etária: Livre. Menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. A determinação da classificação etária poderá a qualquer momento ser alterada pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Paulo - SP. Duração do espetáculo: 150 minutos com 15 minutos de intervalo Ingressos De R$19,80 a R$370,00 A programação do Teatro Claro mais SP conta com acessibilidade física e de conteúdo. CANAIS OFICIAIS DE VENDA Bilheteria on-line Garanta seu ingresso em: https://uhuu.com/evento/sp/ sao-paulo/legalmente-loira- 13228 Bilheteria física – sem taxa de conveniência Bilheteria aberta das 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 20h domingos e feriados. Local: Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000 - 1 Piso - Acesso A Telefone: (11) 3448-5061