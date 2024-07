Eloise Viola lança o remix de “Glasshouse” com participação de Nate Notes Eloise Viola lança remix com Nate Notes para a faixa "Glasshouse"

Eloise Viola lança remix com Nate Notes para a faixa "Glasshouse"

Eloise Viola convocou o produtor londrino Nate Notes (Lizzo, Raye, Craig David) para um remix de house de seu último single e faixa-título do álbum de estreia Glasshouse. Ouça o remix aqui.

“Glasshouse” é uma gloriosa faixa disco com cordas em staccato e refrão contagiante, entretanto, na parte lírica, a música aborda questões relacionadas a distúrbios alimentares e foi inspirada por um artigo específico que celebrava o retorno da heroína chique, uma tendência da moda dos anos 90 que parecia celebrar corpos dolorosamente magros.

Já destinado a ser um sucesso nas pistas de dança, o remix de Nate Notes eleva ainda mais o ritmo contagiante de “Glasshouse”, acrescentando um baixo profundo e funky aos versos e elevando o refrão antológico ao estado de euforia.

O álbum de estreia, Glasshouse, é um disco pop apaixonado que compartilha suas mensagens de amor próprio, capacitação e força conquistada a duras penas. O álbum apresenta outros sucessos pop, como “Electricity”, que foi um sucesso nas rádios de todo o mundo. No Reino Unido, foi apoiada pela Radio 2 e pela Radio 1 BBC Introducing, tornou-se um grande sucesso na América Latina e também ficou no topo da parada votada pelos fãs na EDM Radio Spain por cinco meses.

O álbum também foi recebido com muitos elogios da crítica, com o Sunday Mirror proclamando: “Fomos surpreendidos por seus lindos vocais e letras poderosas”, e The Voice a descreveu como uma “cantora excepcionalmente talentosa de Londres… você vai querer ouvir várias vezes”.

Para comemorar o lançamento do álbum, Eloise está em turnê pelo Reino Unido com Rebecca Ferguson. A dupla encerrou a turnê no Cadogan Hall, em Londres, no mês passado e, para o final, dividiram o palco para uma alegre interpretação de “Ain’t Nobody”, de Chaka Khan e Rufus. Eloise Viola tem mais shows a serem anunciados em breve.

