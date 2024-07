‘Elvis Experience in Concert’: uma homenagem ao Rei do Rock no Theatro Pedro II Espetáculo tributo reúne 30 artistas no palco, incluindo bailarinos, backing vocals, banda e o cantor Felipe Javan em uma verdadeira... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Espetáculo tributo reúne 30 artistas no palco, incluindo bailarinos, backing vocals, banda e o cantor Felipe Javan em uma verdadeira viagem musical e visual pela trajetória de Elvis Presley. Apresentação será no dia 20 de julho (sábado), no Theatro Pedro II. Os ingressos estão à venda pela internet

Fãs de Elvis Aaron Presley, preparem-se! O Theatro Pedro II recebe, no dia 20 de julho (sábado), às 20 horas, o espetáculo "Elvis Experience in Concert Tribute", com ingressos já à venda pelo site Ingresso Digital (veja serviço abaixo). O show celebra a trajetória do Rei do Rock com uma produção que promete envolver o público em uma viagem musical e visual.

Com direção geral de Bruno Rizzo, conhecido por trabalhos como “Queen Experience In Concert” e “Abba Experience In Concert”, o espetáculo reúne 30 artistas no palco, incluindo um balé, backing vocals e uma banda, todos dedicados a recriar a atmosfera marcante dos shows de Elvis. A produção inclui um cenário detalhado, coreografias, trocas de figurinos e iluminação avançada.

"A pesquisa artística que a gente faz do Elvis envolve os filmes em que ele atuou, os shows históricos em Las Vegas e referências do filme recente sobre ele nos cinemas", destaca Felipe Javan, que tem a desafiadora missão de reviver um dos maiores ícones da música mundial. "O mais difícil para mim é tentar trazer essa dominância no palco que o Elvis Presley tinha”, completa.

Publicidade

O espetáculo vai além de um tributo tradicional, oferecendo uma experiência completa. "O público pode esperar um show de Elvis Presley nunca visto antes. Temos bailarinos, versões nossas das músicas e uma produção que ultrapassa muito a ideia de um simples cover", afirma Javan.

Entre as canções que serão interpretadas estão clássicos como "My Way", "Suspicious Minds" e "It's Now or Never", entre outras surpresas para fãs de todas as idades. "Independentemente da vida pessoal dele, como artista, Elvis foi icônico. Ele abriu portas para muitas outras gerações que vieram depois dele, para fazer o que fazem hoje", finaliza Javan.

Publicidade

Serviço

Elvis Experience in Concert Tribute

Publicidade

Data: 20 de julho de 2024 (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Theatro Pedro II (rua Álvares Cabral, 370, Centro, Ribeirão Preto/SP)

Classificação: livre

Ingressos:

Plateia A: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia)

Plateia B: R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia)

Frisa: R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia)

Balcão Nobre: R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia)

Balcão Simples: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Vendas: https://www.ingressodigital. com/evento/12189/Elvis_ Experience (valor + taxa)