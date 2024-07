Em homenagem a cultura brasileira, o grupo 4 Goles de Samba e Leci Brandão lançam “Bate Tambor” O single já está disponível em todas as plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 28/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h03 ) ‌



O single já está disponível em todas as plataformas digitais

Nesta quinta-feira (25), o grupo 4 Goles de Samba lançou a música "Bate Tambor", uma ode à diversidade cultural brasileira e uma homenagem à icônica Leci Brandão. O single celebra as múltiplas expressões culturais do Brasil e destaca sua importância na construção da identidade nacional. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Ouça "Bate Tambor"

"Bate Tambor" é uma composição original de Leci Brandão que exalta a riqueza do samba. A letra, vibrante e cheia de vida, é uma verdadeira viagem pelos ritmos e tradições que fazem do Brasil um mosaico cultural. A parceria entre Leci e o grupo 4 Goles de Samba resulta em uma sinergia poderosa.

Fundado em 2018 em Osasco, o grupo é composto por Bruno Lima, Claudinho Monteiro, Vitor Alves e Cal Procópio, músicos que trazem autenticidade e paixão ao samba. Conhecidos por suas colaborações com grandes nomes como Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho, o 4 Goles de Samba reafirma seu compromisso com a tradição e a inovação do gênero. Já Leci Brandão é uma das vozes mais respeitadas do samba, foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira. Sua carreira, marcada por letras engajadas e uma voz inconfundível, é um testemunho de sua importância na música brasileira. "Bate Tambor" não é apenas uma música, mas um tributo ao legado de Leci, reforçando seu papel crucial na preservação do samba.

Junto ao lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, a nova faixa também conta com um videoclipe que estará disponível no canal oficial do grupo 4 Goles de Samba no Youtube.

Assista ao videoclipe aqui

O lançamento de "Bate Tambor" representa um marco na trajetória do 4 Goles de Samba, consolidando sua posição como um dos grupos mais promissores do cenário musical atual. A faixa é uma celebração da união e diversidade do samba.

Sobre 4 Goles de Samba: Fundado em 2018, em Osasco na grande São Paulo, o Grupo 4 Goles de Samba, foi criado por 4 músicos experientes no mercado do samba. Apesar de cada integrante ter suas características, eles seguem no mesmo objetivo que é sempre levantar a bandeira do samba por onde for.

Formado por Bruno Lima (Bruninho), Cláudio Monteiro (Claudinho), Vitor Alves (Vitão) e Carlos Procópio (Calzão), músicos, que trabalharam com artistas já consagrados como Diogo Nogueira, Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Belo e dentre outros. O primeiro DVD do grupo com o título de "Partideiros Reunidos" foi gravado em Osasco, na própria cidade dos integrantes. Este projeto conta com 15 faixas autorais e algumas participações.

Recentemente o grupo lançou um EP com o título "De Rolé" gravado no Rio de Janeiro e com grandes participações como Xande de Pilares, Serginho Procópio, Nenê Brown, Renato da

Rocinha, Juninho Thybau e outros nomes do samba. O grupo já se apresenta em várias casas de samba pelo Brasil e onde já tiveram passagem por alguns berços do samba como Cacique de Ramos, pagode da Tia Doca dentre outros.

Em 2022 pós-pandemia, o grupo veio ganhando espaço no cenário do Samba, fazendo abertura de grandes shows, um deles com Leci Brandão, e recebendo propostas para participar de projetos. Tiveram participação no Show Livre (disponível no YouTube e nas plataformas digitais). Gravaram audiovisual intitulado de 4G Ao Vivo, conquistaram espaços em grandes Playlist digitais. Uma de suas maiores visibilidades foi, serem notados pela Netflix, os integrantes foram convidados a mostrar a sua roda e samba na série Sintonia, apresentando uma música autoral: Tamarineira.