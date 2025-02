Em noite emocionante, Alexandre Pires homenageia a música sertaneja com "Pagonejo Bão", em Goiânia Leonardo, Léo Santana, Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias e Luiz Cláudio & Giuliano foram as participações... Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 18h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h07 ) twitter

Leonardo, Léo Santana, Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias e Luiz Cláudio & Giuliano foram as participações confirmadas do projeto

Goiânia foi palco de mais um projeto de sucesso e, dessa vez, dançou em um ritmo diferente: o pagode. Famosa por ser o berço da música sertaneja, a cidade recebeu, na noite de ontem (29), o cantor Alexandre Pires e o projeto Pagonejo Bão, uma deliciosa mistura dos ritmos mais populares do país.

Com início às 22 horas, o mineirinho mais sertanejo do Brasil reuniu amigos da música no Espaço Dois Ipês, e juntos cantaram alguns dos grandes sucessos da música sertaneja, acompanhados por uma banda de primeira.

Abrindo o show, Alexandre Pires transformou Logo Eu, de Jorge & Mateus, em uma verdadeira batucada. Homenageando seus conterrâneos – César Menotti & Fabiano –, o cantor mostrou sua versatilidade em um medley de Ciumenta e Leilão. Em seguida, Matogrosso & Mathias subiram ao palco e emocionaram o público com a versão de Tentei Te Esquecer. Ana Castela, deu o pontapé inicial nas inéditas e dividiu o vocal em Eu Esqueço. Já Murilo Huff deu o tom em Beijo de Outro Ângulo, enquanto Lauana Prado cantou De Ex Pra Ex e Léo Santana Butecoterapia, completando as inéditas do projeto

‌



Finalizando as participações especiais, Luiz Cláudio & Giuliano e Leonardo emprestaram o talento de anos de carreira e fizeram o público vibrar, relembrando Te Amar Foi Ilusão e Temporal de Amor, respectivamente. Foram pouco mais de duas horas de show, que também homenageou Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Tião Carreiro & Pardinho, Gino & Geno, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça e muito mais. Incansável, Alexandre Pires ainda presenteou o público com um medley de sucessos do grupo Só Pra Contrariar.

O bastidor da gravação foi uma atração à parte com os encontros entre os artistas, que trocaram experiências musicais e fizeram um show de clássicos nos camarins.

‌



Pagonejo Bão tem estreia prevista para abril e promete ser mais um projeto de grande sucesso de Alexandre Pires, que pretende percorrer o Brasil com o novo show.

“Realizei um sonho que eu tenho há anos e poder dividir com meu povo e amigos queridos não tem preço. Isso aqui foi muito bom, que energia incrível esse meu povo de Goiânia trouxe. Obrigado demais a cada um que esteve presente e fez desse momento ainda mais especial.” – Alexandre Pires