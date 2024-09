Em parceria com Pabllo Vittar, a chilena Princesa Alba estreia "LolOlove" A joia oculta do segundo álbum de Princesa Alba, “Como Si Fuese Real”, tem como co-protagonista a estrela brasileira Pabllo Vittar Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h12 ) ‌



Escute aqui: http://lnk.to/lololove

A joia oculta do segundo álbum de Princesa Alba, “Como Si Fuese Real”, tem como co-protagonista a estrela brasileira Pabllo Vittar. Estamos falando do single “LolOlove”, sem dúvida uma das faixas mais cativantes desse álbum, que chega a todas as plataformas acompanhada de um videoclipe icônico. O clipe mostra ambas as artistas como personagens animadas, destacando a energia explosiva e colorida que elas transmitem.

“LolOlove” é uma canção composta por Princesa Alba em colaboração com o produtor chileno Pablo Stipicic, Magicenelbeat (nos arranjos) e o compositor colombiano Ila Mike. A faixa é um convite para celebrar o amor, com um refrão que contagia imediatamente e cresce ainda mais com a presença épica da Pabllo Vittar.

Sobre a origem de “LolOlove”, Princesa Alba compartilha: “sou muito fã da Pabllo desde 2017, quando ela lançou a colaboração com Charli XCX e CupcakKe. Foi aí que comecei a me aprofundar no universo da Pabllo, que também começou a tocar nas baladas que eu frequentava, porque ela é um símbolo muito importante na comunidade LGBTQ+. Eu a seguia no Instagram, sempre comentava nas postagens dela, e um dia, no início deste ano, ela me seguiu de volta. Começamos a conversar por DM, eu enviei o demo e ela adorou, foi tudo muito legal.”

‌



O clipe deste single foi produzido pelo Marmota Studio, que já havia colaborado com Princesa Alba no sucesso “Ya No Quieres Quererme”. Nele, vemos as duas artistas como princesas que se aventuram pelo bosque à noite, encontrando uma fauna que passa de ameaçadora a simpática, tornando-se companheira delas. É uma verdadeira obra-prima dos criadores de "Golpea Duro Hara!", série lançada no Cartoon Network.

Sobre seu interesse em compartilhar créditos com artistas brasileiros, como fez na faixa “Narcisa” ao lado de Duda Beat, Princesa Alba comenta: “venho colaborando com o Brasil desde ‘besitos, cuídate’; gosto muito da música e do próprio país. Sobretudo, adoro bossa nova, e tenho o hábito de ouvir artistas brasileiros. Acho que por isso, naturalmente, estou muito ligada à cena atual de lá e sempre fiquei de olho no trabalho da Pabllo,” destaca a autora de “Como Si Fuese Real”, um álbum que aposta na expansão e consolidação da trajetória da artista chilena.

‌



SOBRE PRINCESA ALBA

Princesa Alba lança “Como Si Fuese Real”, seu aguardado segundo álbum de estúdio.

‌



O álbum é composto por 11 faixas, que contam com a participação de renomados produtores como Julián Bernal (Magicenelbeat), Ale Sergi, Pablo Stipicic, Francisco Victoria, Mauro de Tomasso, entre outros.

Em “Como Si Fuese Real”, Princesa Alba expõe uma contraposição entre o real e a ficção, revelando as mentiras e verdades mais profundas. A artista constrói um imaginário que transita entre o cotidiano e o surreal, explorando seus primeiros passos no cenário urbano e chegando ao som pop que define sua identidade musical atual.

O álbum aborda a complexidade da figura pública e da pessoa por trás dos holofotes, especialmente em uma era onde a fama distorce a realidade. Para essa jornada, Princesa Alba reuniu uma grande equipe de produtores musicais. Entre eles, Francisco Victoria, indicado ao Grammy Latino e coautor de alguns de seus maiores sucessos; Pablo Stipicic, produtor de seu álbum de estreia “besitos, cuídate”; os vencedores do Grammy Julián Bernal (que já trabalhou com Kali Uchis, Sebastián Yatra e Cuco) e Magicenelbeat (conhecido por colaborações com Bad Bunny, Rauw Alejandro e Polimá Westcoast); além de Ale Sergi, integrante da famosa banda Miranda!

Os créditos ainda incluem Kenji Dominguez, Mauro de Tomasso, Renzo Luca, Heartgaze e os membros do projeto paralelo da própria artista, Niebla Niebla: Kogarashi e Mucho Sueño.

“Como Si Fuese Real” traz também colaborações especiais de Akriila e artistas internacionais como Pabllo Vittar e Albany. Nos primeiros meses de 2024, foram lançados os singles “Moonlight”, “Desenamórame” e “Te Lo Prometo”, e com o lançamento do álbum, a faixa-título “Como Si Fuese Real” foi apresentada como o single principal.