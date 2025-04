Em parceria com Yan, Grupo Balacobaco lança nova música com pegada mais romântica, “Volta Pô” Canção é a segunda faixa na sequência imediata do audiovisual “Festa do Balacobaco”, que será apresentado para o público aos poucos... Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h46 ) twitter

Canção é a segunda faixa na sequência imediata do audiovisual “Festa do Balacobaco”, que será apresentado para o público aos poucos ao longo de 2025

Atualmente formado por André Orelha, Vinicinhus, Naldinho e Marcelinho, o Balacobaco volta a investir no romantismo na sequência imediata do audiovisual “Festa do Balacobaco”. O grupo lança nesta sexta-feira, 04 de abril, a inédita “Volta Pô”, que chega nas plataformas digitais, trazendo parceria com Yan e tonalidade romântica para elementos musicais clássicos do samba e do pagode como Tantã, pandeiro, surdo, reco reco, tamborim, cuíca e outros.

“Volta Pô, conta a história de um cara que perdeu o grande amor da vida dele e está conquistando sozinho todos os sonhos e metas que eles sonharam viver juntos. E envolvido por memórias, ele pede para que ela volte. Acho que a maioria das pessoas já viveram de alguma forma isso, e aqui entre a gente do Balacobaco não é diferente”, explicou o grupo, acrescentando em seguida:

“A curiosidade maior é que conversando com o compositor, ele contou que a música, na verdade, foi inspirada na mãe dele que faleceu, o que nos emocionou muito. Então é uma canção, que vai tocar muitos corações, porque acima de tudo ela trata de amor, seja de um casal, de mãe e filho (como na proposta inicial da composição), entre amigos, enfim... diferentes tipos de relações”, revela o grupo sobre a canção escrita por Milthinho e Ramon Ramos.

‌



“Volta Pô”, é a segunda faixa liberada do audiovisual “Festa do Balacobaco”, que apresenta agora um lado mais romântico, do Balacobaco. Ao todo serão 14 canções inéditas, sendo 10 delas com participações especiais de nomes como Xande de Pilares, Pique Novo, Thiago Martins, Caju Pra Baixo, Clareou, Suel, Bom Gosto, Júlio Sereno, Vittor Lima e Yan. “O romantismo é uma característica que está muito presente em todo o projeto, que também traz muitas músicas inéditas e feats. A gente mostra essa vertente do grupo mais romântica, porque no fundo, somos quatro velhos românticos”, brincam.

“E as nossas expectativas, especialmente para essa música, são as melhores possíveis. E dessa vez com o Yan, que é um cara que a gente gosta muito, somos fãs. Ele está vivendo um momento incrível na carreira dele, assim como o Balacobaco. Nós vimos o início da carreira dele e temos essa amizade e histórias bem engraçadas. Já tínhamos essa vontade de fazer uma colaboração com ele e ficou incrível! Então ‘Volta Pô’ é mais uma grande aposta da gente, mais uma música para marcar a nossa trajetória”, concluem.

Instagram: