EME anuncia parceria com Jorge Vercillo Remix do hit “Que Nem Maré” chega às plataformas na próxima sexta-feira (13) Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 14h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Remix do hit “Que Nem Maré” chega às plataformas na próxima sexta-feira (13)

Vem aí! Nesta quarta-feira (4), EME anunciou por meio das redes sociais uma grande novidade para todos os fãs: sua parceria com Jorge Vercillo. O DJ se une ao cantor para um remix do sucesso “Que Nem Maré”, que já tem data de lançamento confirmada para a próxima sexta-feira (13). Para a colaboração, o hit de Jorge, lançado em 2002, ganha uma nova versão com batidas envolventes e eletrônicas de EME.

Sobre a parceria, o DJ, que também é produtor musical, confessa estar empolgado em colaborar com o astro do MPB: “Estar ao lado desse ícone da música é uma honra, ele é um ídolo. Essa parceria mostra que os ritmos e gerações estão sempre conectados. A parceria com o Jorge Vercillo é, sem dúvidas, um marco na minha carreira”, compartilha.

Após marcar presença no Prêmio Multishow, EME se encontrou com Jorge Vercillo no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (4), para gravar conteúdos exclusivos e promover o lançamento da colaboração. Durante o encontro, os dois artistas aproveitaram para compartilhar a empolgação com o projeto e registraram momentos especiais que foram divulgados nas redes sociais.