EME é confirmado no Rio Preto Country Bulls ao lado de Jorge & Mateus Além dos artistas, o terceiro dia de evento também conta com show da dupla Fred & Fabrício Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além dos artistas, o terceiro dia de evento também conta com show da dupla Fred & Fabrício

Vem aí um eletrônico de peso no interior de São Paulo! EME foi confirmado como uma das atrações do terceiro dia do Rio Preto Country Bulls, considerado o rodeio mais eletrizante do Brasil, que acontece entre os dias 9 a 13 de julho. O DJ se apresenta na sexta-feira (11) com um set poderoso, ao lado de Jorge & Mateus e Fred & Fabricio.

Para o seu show, o artista promete agitar o público com seus hits, incluindo seu mais recente lançamento "Meet Me", que está próximo de alcançar 1 milhão de streams no Spotify, e a popular “Dress”, que soma mais de 2 milhões de plays na plataforma. Além disso, o DJ proporcionará um show com uma mega infraestrutura e um espetáculo de luzes, fazendo com que o momento seja inesquecível. "Vai ser uma noite inesquecível! Estou muito animado para levar toda a energia da música eletrônica para o Rio Preto Country Bulls, um dos rodeios mais eletrizantes do Brasil. É uma honra enorme fazer parte de um evento tão grandioso e cheio de história! Levar a minha música para esse palco, ao lado de artistas que admiro, é uma sensação única. Podem esperar um set especial, com muita energia, luzes e hits para fazer essa noite inesquecível", declara o DJ. O Rio Preto Country Bulls é um dos maiores e mais tradicionais rodeios do Brasil, realizado anualmente em São José do Rio Preto, São Paulo. O evento combina competições de montaria em touros e cavalos com uma programação musical de peso, trazendo os maiores nomes do sertanejo e, nos últimos anos, também artistas de outros gêneros, como eletrônico e pop.