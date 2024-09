Emersoul Groove lança releitura de “Metamorfose Ambulante”, de Raul Seixas O cantor paulistano Emersoul Groove lança hoje, 10/09, seu novo single: uma releitura de "Metamorfose Ambulante", clássico de Raul... Cartão de Visita|Do R7 10/09/2024 - 13h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ouça à “Metamorfose Ambulante” aqui

O cantor paulistano Emersoul Groove lança hoje, 10/09, seu novo single: uma releitura de "Metamorfose Ambulante", clássico de Raul Seixas. Em sua versão reimaginada, Emersoul cria uma atmosfera nova para a canção, combinando elementos contemporâneos com um arranjo vibrante e groove irresistível.

Já disponível em todas as plataformas, a releitura de "Metamorfose Ambulante" estabelece uma conexão entre o rock dos anos 70 e uma sonoridade contemporânea, oferecendo uma nova perspectiva para o clássico atemporal. Mantendo a essência questionadora da letra, Emersoul transformou o arranjo com uma batida moderna e dançante que homenageia a canção de Raul, mas com sua originalidade única.

A música chega em sequência dos singles já lançados pelo cantor nos últimos meses: a contagiante Pega Leve, a inspiradora Faça a Diferença, e uma releitura de Fio de Cabelo, clássico na voz de Chitãozinho e Xororó que também recebeu uma nova versão repaginada e com novos arranjos influenciados pelo soul.

‌



Nascido em São Paulo e com a música presente no DNA da família, aos 14 anos começou a cantar e deu seus primeiros passos na música dentro do universo do samba e do pagode Sobre a produção de seus novos trabalhos, Emersoul Groove afirma: “A sonoridade é rica e vibrante, combinando elementos de diversos gêneros musicais, e só foi possível graças à contribuição de um time de músicos excepcionais, cada um com seu talento único e paixão pela música."

Siga Emersoul Groove nas redes sociais