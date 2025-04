Energia: Marcos & Belutti lançam primeiro EP de projeto inédito Cinco canções inauguram nova fase da dupla e prometem embalar muita emoção, conexão e positividade Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 15h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h59 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça aqui: https://forms.sonymusicfans. com/campaign/energia-vol-1/? fbclid= PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaeKP8Nn3MUO GTry5NVmUKoXW5xbz13libmUYGhYES Ex-R0eVWiun8vOr0s80w_aem_ hcBuVtUwRaZ0NzmoyUS8SQ

Com cinco músicas inéditas e uma proposta mais próxima do público, Marcos & Belutti apresentam o primeiro EP de “Energia”, seu novo audiovisual. As canções, que prometem tocar o público por meio da verdade, da intensidade e de uma sonoridade que aquece o coração, chegam em todas as plataformas de áudio nesta quinta (24), às 21h. A faixa foco, “Sonho de Todo Casal” — composta pelo próprio Marcos em parceria com a dupla Danilo & Davi, Rodrigo Reys e Gabriel Pascoal — ganha clipe exclusivo no YouTube oficial da dupla na sexta-feira (25), ao meio-dia. A canção traz uma mensagem sobre o amor ideal que se concretiza na realidade, com uma sonoridade leve e emocionante. “Cada música, cada verso tem uma história e uma emoção por trás. A gente quis traduzir isso em algo que pudesse ser sentido, não só ouvido. Energia é sobre isso: conexão, emoção, verdade e intensidade. Queríamos que as pessoas sentissem o que sentimos”, destaca Marcos. “Foi um projeto feito com muito carinho, de dentro pra fora. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Queríamos que quem nos ouvisse sentisse como se estivesse ali com a gente. É um trabalho muito íntimo, feito com o coração. Cada escolha, desde o repertório até a iluminação, foi pensada para criar uma experiência afetiva e inesquecível”, completa Belutti. “Energia” foi gravado em dezembro do ano passado, em São Paulo, com a presença de 250 pessoas, incluindo familiares, amigos e fãs. Marcos & Belutti contaram com a superprodução musical cuidadosa e envolvente de Gabriel Pascoal, direção de vídeo de Ivan Moura, fotografia e cenografia de Eryco Américo, direção técnica por Caio Stacciarini e produtora Nexo Creative. Eles também apostaram no cenário simples, porém cheio de tecnologia e arte, criando uma experiência visual única, com iluminação de leds e efeitos visuais que completaram a energia do audiovisual. CRONOGRAMA YOUTUBE Sonho de Todo Casal - 25 de abril, às 12h Nossa Energia - 01 de maio, às 12h Tô Apaixonado Sim - 08 de maio, às 12h Mesa de Ex - 15 de maio, às 12h Porta do Fundos - 22 de maio, às 12h Marcos & Belutti - Energia - VOL. 01 Lançamento: 24 de abril de 2025 Faixas: 1. Sonho de Todo Casal (Compositores: Danillo Dávilla/ Rodrigo Reys / Davi Marcello / Marcos Léo / Pascoal) 2. Nossa Energia (Compositores: Danillo Dávilla/ Davi Marcello / Marcos Léo / Pascoal) 3. Tô Apaixonado Sim (Compositores: Juan Marcos/ Elias Mafra/ Guilherme Ferraz/ Tiago Marcelo) 4. Mesa de Ex (Compositores: Danillo Davilla/ Paloni) 5. Porta do Fundos (Compositores: Cris Ribeiro/ Felipe Marins/ Édson Garcia/ Flavinho do Kadetti/ Lucas Souza) Letra - Sonho de Todo Casal Quando eu bati o olho Eu já percebi que era você Exatamente como sonho E não precisa fechar o olho pra ver Sorte a minha Sorte a nossa É pra vida É agora Arrepia Dá gelo na barriga Me tira um sorriso bobo Me faz imaginar família Me faz amar feito louco E a parte principal É que a gente é o sonho de todo casal