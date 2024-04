Alto contraste

Considerado “os meninos dos milhões”, o grupo tem mais de 950 milhões de acessos em suas plataformas

Com uma batucada diferente e canções animadas, o Envolvência é um grupo de pagode de Três Corações (Minas Gerais), formado por oito integrantes: Marquinhos, Wender, Chocolate, Liniker, Santiago, Fabinho, Mumuh e Vitinho.

O grupo que foi inspirado no Turma do Pagode, teve seu início em 2017, onde os amigos decidiram investir profissionalmente na carreira. Com a ajuda de Pezinho, produtor responsável por artistas já consagrados no mercado como Exaltasamba, Turma do Pagode e Thiaguinho, o Envolvência lançou seu primeiro EP, intitulado “Tá Na Moda”.

Após isso, os meninos investiram ainda mais e no ano seguinte, o projeto “Vou Pro Samba” foi lançado. Com 12 faixas e a participação especial de integrantes do Turma do Pagode, o primeiro CD do Envolvência também foi um sucesso!

Em 2019, foram premiados como Grupo Revelação Samba Prime e tiveram a oportunidade de tocar em um dos maiores festivais de samba do Brasil, destacando ainda mais o Envolvência no mercado artístico.

Em 2021, o Envolvência assinou contrato com a produtora e gravadora MKZ Music, e logo lançou seu primeiro audiovisual: “Canta Com Envolvência”, que atualmente tem mais de 65 milhões de visualizações no canal do YouTube do grupo.

Em 2022, o “Canta Com Envolvência 2” foi lançado e contou com a participação de fãs e artistas como: Turma do Pagode, Zaac e Di Propósito. Com músicas autorais e regravações, o projeto trouxe canções em homenagem a grandes nomes do samba e pagode como Revelação.

Ainda em 2022, o Envolvência lançou mais um audiovisual, intitulado “Nostalgia”, uma homenagem ao pagode raiz. Netinho, Inimigos da HP, Billy SP, Jeito Moleque, Lito Nuwance, Marcelinho Sem Compromisso, Salgadinho, Chrigor, Deck 90, Ademir Fogaça, Pique Novo, Pelezinho e Rosyl foram algumas participações especiais.

Em 2023, os meninos lançaram a “Mansão Envolvência”, que viralizou nas redes sociais e no YouTube. O projeto conta já com 2 volumes e soma milhões de streams nas plataformas de áudio. Nesse mesmo ano, também fizeram a primeira turnê internacional do grupo. Além de cantarem no Cruzeiro do Neymar com o próprio jogador. Além disso, lançaram o single “Quando a Cachaça Não Mata, Humilha”, música de trabalho atual do grupo, que já tem mais de 3 milhões de players em pouco tempo de lançamento.

O Envolvência é conhecido como “os meninos dos milhões” por somar muitas visualizações, ouvintes e seguidores. São 284 mil inscritos no YouTube, 1 milhão e 100 mil seguidores no Instagram, além de mais de 950 milhões de acessos em suas plataformas. Para saber mais, acesse: @grupoenvolvencia