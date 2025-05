Envolvência conclui terceira turnê internacional com shows esgotados em Portugal Prestes a lançar o aguardado audiovisual Metamorfose, os "meninos dos milhões" embalam o público europeu com sua batucada contagiante... Cartão de Visita|Do R7 09/05/2025 - 09h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h26 ) twitter

Prestes a lançar o aguardado audiovisual Metamorfose, os "meninos dos milhões" embalam o público europeu com sua batucada contagiante em Lisboa, Monsanto e no Barrio Latino

Cartão de Visita - Entretenimento

O Grupo Envolvência, fenômeno do pagode brasileiro e conhecido como “os meninos dos milhões”, acaba de encerrar sua terceira turnê internacional com chave de ouro. A banda, formada por oito integrantes naturais de Três Corações (MG), levou seu som contagiante a palcos lotados em Portugal, passando por Lisboa, Monsanto e o tradicional Barrio Latino, onde a energia foi levada ao máximo com sucessos que fizeram a galera cantar e dançar do início ao fim.



A turnê internacional vem coroar uma fase especial do grupo, que se prepara para lançar o aguardado audiovisual Metamorfose, um dos projetos mais ambiciosos da carreira. O nome do novo trabalho já indica transformação e evolução — algo que o grupo tem mostrado ao longo dos anos, desde o início em 2017 até se tornarem referência do novo pagode nacional.



Com mais de 950 milhões de acessos nas plataformas digitais, Envolvência soma sucessos como os projetos Canta Com Envolvência, Nostalgia e Mansão Envolvência, além de colecionar feats com grandes nomes da música e participações marcantes em festivais e eventos internacionais.



Durante a turnê em Portugal, a conexão com o público foi um dos pontos altos. “É emocionante ver a galera cantando com a gente tão longe de casa. Só temos gratidão por todo carinho que recebemos em cada show. Foi inesquecível!”, declarou Marquinhos, um dos vocalistas do grupo.



Agora, com os olhos voltados para Metamorfose, o Envolvência promete surpreender novamente e seguir conquistando fãs pelo mundo com seu pagode autêntico, dançante e cheio de identidade.



