ENXOVAL: Nadson O Ferinha apresenta a primeira canção do DVD “Vibezinha do Ferinha” O single chega em todas as plataformas digitais na próxima quinta-feira, 28 de março

O cantor Nadson O Ferinha está prestes a encantar ainda mais o seu público, isto porque ele vai lançar a primeira faixa do projeto “Vibezinha do Ferinha”, produto que foi gravado no inicio deste mês na Mansão Alvite, localizada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A canção em questão, “Enxoval”, chega aos fãs nesta quinta-feira, 28, a partir da 00h. E o videoclipe oficial estreia no Youtube ao meio dia.

Sob produção musical de Jonas Coruja, direção geral e vídeo por Carolinna Dutra e Gabriel Vasconcelos, a canção traz um time de peso de compositores. São eles: Fernando Luiz Rosa, Delsinho e Ricardo Roberto. Refletindo a essência do estilo único de Nadson, a faixa promete cativar os ouvintes com sua melodia envolvente, combinando batidas contagiantes com uma história de amor. Confira um trecho:

“… Já estou vendo o tiquinho de gente, pela casa correndo

Mal posso esperar o dia

A nossa vida ta ganhando uma nova vida

O meu coração tem mais de um dono

Não estou mais dividindo, estou multiplicando

O enxoval do quarto é aquele do sonho

A nossa família mudou de tamanho…”

O DVD “Vibezinha do Ferinha” é uma produção cuidadosamente elaborada, que captura a energia vibrante e autenticidade de Nadson O Ferinha. A gravação que contou com cenário deslumbrante e performances emocionantes, vem com a proposta de ser uma experiência inesquecível para todos os fãs do cantor.

“Enxoval” fica disponível em todas as plataformas digitais a partir da próxima quinta-feira, 28 de março. Este lançamento marca o início de uma jornada muito especial para o artista.