Equipes de conservação preparam nova exposição e revitalizam molduras históricas no museu

Marcos Steiner, técnico de museu com mais de 20 anos de experiência na conservação dos acervos do Museu Paulista, lidera a equipe responsável pela manutenção, restauro e higienização das molduras das telas da sede expositiva de Itu.

Trabalhando em conjunto com os servidores Anderson Issao Tanaka, Cristiano Monteiro e Edson Luis Nizzola, eles produzem e recuperam molduras contemporâneas, feitas de madeira plana, na oficina de conservação do museu. Além da revitalização das molduras, o grupo confecciona peças de madeira para sinalização de exposições e trabalha na higienização de móveis e objetos, utilizando processos de conservação que minimizam a intervenção e preservam as características originais das peças. Paulo Zacharias e Cilas Soares de Souza completam a equipe, contribuindo para os processos de conservação preventiva.

Para a nova exposição do Museu, “Tarsila depois de Tarsila”, que será inaugurada no início de julho, Marcos relata que foi necessário produzir cinco molduras para diferentes retratos pintados pela artista: “Optamos por angelim, a partir de um caibro usado em construção civil. Cortamos o caibro nas medidas da tela e fazemos o rebaixo, que é o sulco de encaixe da tela, cortando os cantos de cada parte em 45 graus. Depois de montar, passamos na plaina para deixar a madeira mais lisa e sem farpas, e está pronta a moldura.”

Além das molduras para a nova exposição, Marcos e seus colegas têm planos para gradualmente padronizar as molduras dos retratos dos chamados "133 convencionais" ou participantes da Convenção de Itu, que fazem parte do acervo do Museu Republicano.