ESG nas empresas: filiadas do LIDE Mulher RP debatem desafios em evento da FGV RP - EdexLab

Encontro contará com a participação de lideranças e empresas referências no tema como o SEBRAE e a FGV. Evento acontece na próxima quinta-feira, dia 29, a partir das 19h

Claudia Tonielo, diretora de RH do Grupo Viralcool, Vera Naves, vice-presidente do Grupo Rodonaves e Luciene Melo, fundadora da Liddera Educação Executiva | Foto: Divulgação

Visando fortalecer a educação executiva no interior de São Paulo, o LIDE Mulher se uniu à FGV Ribeirão Preto – EdexLab para a realização de um evento especial que contará com o apoio do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. No encontro, que acontece na Arena EdexLab, os participantes abordarão o tema: “Práticas ESG e seus impactos nas empresas”.

Entre os nomes confirmados para o bate-papo estão as filiadas do LIDE Mulher Ribeirão Preto: Claudia Tonielo, diretora de RH do Grupo Viralcool, Vera Naves, vice-presidente do Grupo Rodonaves e Luciene Melo, fundadora da Liddera Educação Executiva, além da professora da FGV Margô Trindade Sartori e do gestor do SEBRAE – SP Marcelo Hiene.

O evento conectará o público com os negócios e executivos de referência no Brasil, promovendo uma educação inovadora que desenvolva a capacidade de agir, liderar e engajar pessoas através do tema ESG, focado na preservação do meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa.

“Ter representantes do LIDE Mulher em um evento que discutirá um tema que hoje é vital para as empresas é de extrema importância na ampliação de conhecimentos sobre ESG.”, afirma Daniella Aguiar, Head do LIDE Mulher Ribeirão Preto.

Para José Leandro Ciofi - Fundador e CEO da FGV Ribeirão Preto - EdexLab as práticas de ESG marcam uma importante mudança do paradigma das relações empresariais. “Este movimento, que imprime uma realidade nas agendas corporativas, estabelece novos padrões de administração, transparência e interrelação com a sociedade, investidores e demais stakeholders. A Edexlab, conectada com o futuro, apresenta o Edex Talk, discutindo as práticas ESG e impactos nas empresas, em parceria com o LIDE Mulher - organização que representa lideranças femininas que reverberam assuntos e pautas de mais alto nível político e econômico”, explica.

"Se antes falávamos de sustentabilidade como aplicação não prioritária e por consequência morosa pelas corporações, a organização de eventos como esse vem para nos lembrar que ESG é essencial, é para agora, é para todos nós e deve ser feito por todos nós", destaca Marcelo Hiene, gestor do SEBRAE - SP.

O encontro é aberto a todos os interessados no tema. As vagas são gratuitas e limitadas. Entretanto, os participantes poderão colaborar na entrada com um kit de higiene pessoal, contendo três produtos como, pasta de dente, escova, absorvente, sabonete e fio dental, que serão destinados ao Hospital de Câncer de Ribeirão Preto.

As inscrições devem ser feitas através do site.

Sobre o LIDE Ribeirão Preto

O LIDE Ribeirão Preto é uma organização de caráter privado, que reúne empresários da região 016 do estado de São Paulo, debatendo o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público.