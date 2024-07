Espetáculo A Bela e a Fera no Theatro Pedro ll em Ribeirão Preto é atração para as férias A Bela e a Fera, ” traz aos palcos um dos maiores clássicos de animação do cinema

Alto contraste

A+

A-

A Bela e a Fera ” traz aos palcos um dos maiores clássicos de animação do cinema. Uma belíssima releitura de um dos maiores clássicos de todos os tempos, baseado no conto de domínio público francês.

Um belíssimo e emocionante espetáculo que conta a estória de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço.

Além do experiente elenco que atua, dança e canta nesse lindo espetáculo 100% cantado ao vivo, o espetáculo conta com a direção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação vocal de Mariana Nunes, coreografias de Tatiana Abbiati, Alessandra Lona como dance captain, direção residente de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Goiânia, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maceió, Natal, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras. Impactando um público de mais de 250.000 pessoas, em 4 anos, e tendo sua experiência internacional com turnê no Uruguai e Argentina.

Publicidade

Serviço:

- Show: A Bela e a Fera

Publicidade

- Data: 20/07/24 (sábado) as 16h

- Local: Theatro Pedro II

- Ingressos (1º. Lote): Platéia A: Inteira R$ 140 e R$ 70 meia / Platéia B: Inteira R$ 120 e R$ 60 meia / Frisa: Inteira R$ 120 e R$ 60 meia / Balcão Nobre: Inteira R$ 100 e R$ 50 meia / Balcão Simples: Inteira R$ 100 e R$ 50 meia

- Pontos de venda: online pelo link: https://www.ingressodigital.com/evento/12187/Bela_e_a_Fera__O_Musical, ou na Bilheteria do Teatro Pedro II.

- Informações: (16) 3977-8122

- Realização: Live Co.