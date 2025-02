Espetáculo "Medida por Medida", de William Shakespeare, continua em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso O espetáculo Medida por Medida, dirigido, traduzido e adaptado por Edna Ligieri, continua em temporada no Teatro Sérgio Cardoso, espaço... Cartão de Visita|Do R7 28/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h07 ) twitter

O espetáculo Medida por Medida, dirigido, traduzido e adaptado por Edna Ligieri, continua em temporada no Teatro Sérgio Cardoso, espaço da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), até o dia 16 de fevereiro, com sessões aos sábados e domingos, às 18h30, na Sala Paschoal Carlos Magno.

A peça, inspirada na obra de William Shakespeare, aborda questões sobre poder, justiça, corrupção e dilemas éticos e morais na vida pública e privada. Na trama, o presidente de um país se ausenta, deixando o poder nas mãos de Ângelo, um juiz rigoroso que faz cumprir leis contra a fornicação. Isso resulta na condenação de Cláudio à morte após engravidar sua noiva antes do casamento. Isabella, freira noviça e irmã do prisioneiro, tenta reverter a sentença, mas enfrenta os princípios rígidos de Ângelo.

O elenco conta com os atores Ailton Guedes, Ana Meirelles, Carlos Sabbag, Elvis Shelton, Giovana Dorna, Marcelo Machado, Valéria Marcon e Willy Dantas.

Serviço

Medida por Medida



Datas: Até 16 de fevereiro, sábados e domingos, às 18h30

Ingressos: Entre R$ 20,00 e R$ 40,00 | Sympla

Duração: 50 minutos

Classificação etária: 12 anos

Capacidade da sala: 143 lugares + 6 espaços para cadeirantes

Local: Teatro Sérgio Cardoso| Endereço: Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo/SP

Sobre o Teatro Sérgio Cardoso

Localizado no boêmio bairro paulistano do Bixiga, o Teatro Sérgio Cardoso mantém a tradição e a relevância conquistada em mais de 40 anos de atuação na capital paulista. Palco de espetáculos musicais, dança e peças de teatro, o equipamento é um dos últimos grandes teatros de rua da capital, e foi fundamental nos dois anos de pandemia, quando abriu as portas, a partir de rígidos protocolos de saúde.

Composto por duas salas de espetáculo, quatro dedicadas a ensaios, além de uma sala de captação e transmissão, o Teatro tem capacidade para abrigar 827 pessoas na sala Nydia Licia, 149 na sala Paschoal Carlos Magno, além de apresentações e aulas de dança no hall do teatro.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

