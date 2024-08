Espetáculo reflete sobre conexões humanas, dependência das redes sociais e Espectro Autista Com texto e direção do premiado Pedro Garrafa, a peça fica em temporada no Teatro Jardim Sul, a partir do dia 7 de setembro Cartão de Visita|Do R7 23/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 16h31 ) ‌



Com texto e direção do premiado Pedro Garrafa, a peça fica em temporada no Teatro Jardim Sul, a partir do dia 7 de setembro

Nova montagem da Equipe Flávia Garrafa, Por um Fio faz uma temporada entre os dias 7 de setembro e 26 de outubro no Teatro Jardim Sul, localizado no 2º andar do shopping (Rua Itacaiuna, 61, Vila Andrade). As sessões acontecem aos sábados, às 19:30.

Com direção e texto do premiado Pedro Garrafa, o espetáculo é destinado ao público jovem e recomendado para toda família. A ideia é estimular a reflexão sobre temas como as conexões humanas, a dependência das redes sociais e o TEA - Transtorno do Espectro Autista a partir de uma história divertida e comovente.

Na trama, duas garotas que se conectam com o mundo de maneiras radicalmente diferentes têm suas vidas transformadas quando seus pais resolvem morar juntos. Lorena tem 13 anos, já atingiu a marca de 890 mil seguidores e passa os dias “produzindo conteúdo” para as redes sociais. Já Maria Augusta tem 14 anos, foi diagnosticada dentro do espectro autista (TEA), ama o mundo das marionetes e sabe tudo sobre elas.

A co-direção é de Paulo Sommer e a direção de produção é de Flávia Garrafa. No elenco estão Amanda Pithon, Kauê Monzillo, Mariana Medeiros, Marô Stagni e Marrie Italiano.

O impacto da tecnologia nas relações

O grupo vem pensando em como a tecnologia e as redes sociais têm escancarado uma realidade que não é exatamente nova: a ilusão de que, rodeado por pessoas, estamos conectados. E pode ser exatamente esse efeito que nos impede de estabelecer uma troca genuína com quem amamos.

Isso porque estar verdadeiramente conectado exige tempo, troca e dedicação, ingredientes incompatíveis com a velocidade do mundo digital e as exigências das redes sociais. O resultado é que um número cada vez maior de pessoas está “seguindo e sendo seguida” por muitos, mas sem conseguir aprofundar relações com quem efetivamente convive. Isso gera um sentimento de isolamento em meio a tanta gente.

Para a Equipe Flávia Garrafa, a sensação de “desconexão conectada” é ainda mais grave para os jovens, que já nasceram imersos no mundo das redes sociais. “É notável a dificuldade crescente, não só dos jovens, mas de todos nós que vivemos nesse mundo de validação digital, em estabelecer vínculos mais profundos fora dele”, afirma Pedro Garrafa.

No caso de portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), é preciso compreender que, para essas pessoas, existe outra forma de ver e perceber o mundo. De acordo com as pesquisas do coletivo, dentro do espectro, os modos de interação e comunicação social podem variar de acordo com a maneira como o transtorno se manifesta no indivíduo. Portanto, embora apareçam em intensidades diferentes, é possível identificar o desafio em interagir. Em muitos casos, isso acontece justamente pela dificuldade em iniciar o contato com o outro, principalmente ao tentar fazer amizades.

Como o espetáculo Por um Fio traz à luz o ponto de vista de uma adolescente diagnosticada dentro do espectro, quem está do outro lado dessa conexão precisa abrir espaço para a escuta, o silêncio, a troca, e para tudo que pode mobilizar o olhar. Dessa forma, o público compreende a realidade da personagem e desenvolve conhecimento sobre o TEA, reduzindo o estigma sobre o assunto.

Ao mesmo tempo, o trabalho discute a qualidade das conexões que fazemos, já que enquanto uma das personagens está cheia de amizades virtuais, a outra, por ser neurodivergente, se relaciona com o mundo de outra forma – e cada uma vivencia o isolamento de uma forma. “É a partir desse novo olhar que a plateia vai refletir sobre que rumo damos às nossas formas de se relacionar dentro e fora das redes”, acrescenta o dramaturgo.

Sobre a Equipe Flávia Garrafa

A equipe, fundada pela atriz e psicóloga Flávia Garrafa e pelo seu irmão, o dramaturgo e diretor teatral Pedro Garrafa, vem, há 30 anos, ministrando cursos de teatro para as mais diversas faixas etárias, com um método exclusivo com foco intenso no bem-estar dos seus alunos.

Responsável por 34 turmas em atividade e mais de 580 alunos em 2024, a equipe é formada por profissionais que acreditam no teatro como ferramenta de autoconhecimento, que capacita o desenvolvimento pessoal do aluno, além de potencializar seus talentos sendo, ainda, um catalisador de transformações sociais.

Os cursos atuam nas instituições de ensino, junto ao seu corpo pedagógico para a criação de grupos de teatro em cursos livres para crianças e jovens de todas as idades.

A montagem de Por um Fio integra o projeto ME AJUDA A OLHAR, cujo objetivo é remontar alguns dos espetáculos realizados pelos alunos do grupo, mas com o elenco formado pelos professores. A iniciativa busca homenagear esses estudantes e levar ao teatro profissional as importantes discussões éticas sempre presentes no trabalho da Equipe Flávia Garrafa em sala de aula. No caso de Por um Fio, a ideia original e a criação coletiva são do grupo de Teatro Contágio, do Colégio Visconde de Porto Seguro, realizada em 2023.

Sinopse

A peça conta a história de duas garotas que se conectam com o mundo de maneiras bem diferentes: Lorena é um sucesso nas redes sociais! Mesmo tendo somente 13 anos, já atingiu a marca de 890 mil seguidores e passa os dias “produzindo conteúdo” para as redes sociais. Já Maria Augusta é uma garota de 14 anos diagnosticada dentro do espectro autista (TEA). Ela ama o mundo das marionetes e sabe tudo sobre elas. Quando os pais das duas resolvem morar juntos, a vida delas se transforma.

Ficha Técnica

Texto e direção: Pedro Garrafa

Codireção: Paulo Sommer

Produção: Equipe Flavia Garrafa

Direção De produção: Flavia Garrafa

Elenco:

Amanda Pithon

Kauê Monzillo

Mariana Medeiros

Marô Stagni

Marrie Italiano

Trilha sonora original: Victrss - Victor Tourais Assumpção

Desenho de luz: Lucas Moreira

Cenografia e figurinos: Pedro Garrafa

Coordenação financeira: Adriana Sanchez

Assistência de produção E Stand In: Julia Marques

Design gráfico e gestão de mídias sociais: Anna Tejada

Videos: Cássio Rothschild - Trimm Produções

Costureira: Dany Day

Fotos: João Neto Foto

Serviço

Por um fio

Temporada: 7 de setembro a 26 de outubro, aos sábados, às 7h30

Teatro Jardim Sul - Rua Itacaiuna, 61 – 2º andar do shopping - Vila Andrade

Ingressos: R$80,00

Bilheteria presencial em dias de espetáculos: abertura 1 hora antes do início dos espetáculos

Vendas online através do site www.tiketera.com.br

Classificação: 10 anos

Duração: 60 min

Capacidade: 197 pessoas