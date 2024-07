Espetáculo "The King – Elvis Experience" estreia dia 20 de julho no Theatro Pedro ll em Ribeirão “Elvis Experience In Concert Tribute” traz aos palcos um espetáculo magnífico que conta a história de um dos maiores astros da música...

Alto contraste

A+

A-

“Elvis Experience In Concert Tribute” traz aos palcos um espetáculo magnífico que conta a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. Em um formato INÉDITO, com 2 Elvis.

Uma mega produção, com 30 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, além de um belíssimo ballet, backing vocal's, banda e orquestra, que interpretam com maestria as músicas conhecidas por todos.

O cenário, coreografias, trocas de 50 figurinos e uma iluminação de última geração ajudam na imersão deste belíssimo espetáculo que traz os maiores sucessos do “Rei do Rock and Roll”, que fará com que todos se emocionem em uma viagem musical e visual que surpreenderá e encantará o público.

O espetáculo conta com direção técnica de Paulo Machado, direção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação vocal de Mariana Nunes, coreografias de Tatiana Abbiati, Alessandra Lona como dance captain, direção residente de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Abba Experience In Concert”, “Amazing Tenors, Sings Bocelli”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, entre outros.

Publicidade

Serviço:

- Show: Elvis Experience In Concert

Publicidade

- Data: 20/07/24 (sábado) as 20h

- Local: Theatro Pedro II

- Ingressos (1º. Lote): Platéia A: Inteira R$ 150 e R$ 75 meia / Platéia B: Inteira R$ 130 e R$ 65 meia / Frisa: Inteira R$ 130 e R$ 65 meia / Balcão Nobre: Inteira R$ 110 e R$ 55 meia / Balcão Simples: Inteira R$ 100 e R$ 50 meia

- Pontos de venda: online pelo link: https://ingressodigital.com/evento/12189/Elvis_Experience, ou na Bilheteria do Teatro Pedro II.

- Informações: (16) 3977-8122

- Realização: Live Co.