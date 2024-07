Eu Galhardo lança o single “Fala Pouco” na coletânea do Midas Music de Rick Bonadio Cantor e compositor lança o quinto single da carreira solo no álbum em homenagem ao dia do Rock Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h33 ) ‌



Cantor e compositor lança o quinto single da carreira solo no álbum em homenagem ao dia do Rock

Julho marca o mês do Rock e para comemorar, Eu Galhardo entregou em primeira mão a faixa “Fala Pouco” para a coletânea do Midas Music “Hoje é Dia de Rock”. O disco reuniu 19 bandas autorais para homenagear o estilo. Desde o ano passado, o cantor, músico, produtor e compositor, está apresentando o seu lado intimista no primeiro projeto solo, as faixas reúnem composições de anos de experiência e exibe o encontro de quem foi Galhardo e quem ele se tornou. “Fala Pouco” é o quinto e último single que antecede o aguardado álbum.

Escute:

https://open.spotify.com/ album/0ijIuDCr9fR6CHrmXIYJBT? si=KRNcWqwXT5uITCSz4SnQLw

Guitarrista e backing vocal de uma das maiores bandas de reggae do país, Ponto de Equilíbrio, Eu Galhardo, pseudônimo de Rafael Galhardo, tem uma vasta experiência musical, cantando, tocando, compondo e produzindo nos Estúdios Vila Musical, no qual é proprietário desde 2005. Já realizou trabalhos com artistas como Elza Soares, Cidade Negra e outros grandes nomes. Seu contato com a música começou cedo e suas composições passaram por cada grupo que participou, mas existiam letras especiais guardadas para um melhor momento: o seu trabalho solo. A singularidade do artista começou com o single “Olhe Só”, depois veio a sonhadora “Seja Luz” e depois, a indagadora “Certo Talvez”. E a romântica “Ioiô”.

Os singles estarão todos juntos no álbum que sairá ainda este ano. Fique atento!

FALA POUCO

Eu Galhardo

Fala Pouco me deixa enfrentar

Meu caminho até encontrar

A procura pelo meu bem

Fui no fundo e até encontrei quem está

Do lado certo querendo achar

Um novo momento pra ser feliz

Fala pouco me deixa enxergar

Seu caminho até encontrar

Feche os olhos e vá além

Rode o mundo e saiba onde tem que estar

Na hora certa poder achar

Um novo caminho para ser feliz

O que não podia aconteceu

Asas a vontade que prevaleceu

O silêncio parece imperar

Fala pouco pra nao desandar

Olhe Veja mais o que passou

Onde está o que sobrou

Pense no que tem ao seu dispor

Veja só quão maior, é o amor

