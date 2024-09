Ex- Affair de Robert De Niro, atriz Jussara Calmon volta ao Brasil para viver “Luz Del Fuego” Espetáculo estará em cartaz durante todo o mês de setembro no Teatro Cândido Mendes, na Zona Sul do Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 07/09/2024 - 19h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 19h30 ) ‌



Espetáculo estará em cartaz durante todo o mês de setembro no Teatro Cândido Mendes, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Pioneira do naturismo no Brasil, símbolo e um mártir da liberdade sexual feminina, Luz Del Fuego escandalizou o Brasil com sua dança sensual e seu discurso a favor dos direitos da mulher, dos gays e da nudez. Dançarina, artesã e até adestradora de cobras, nasceu Dora Vivacqua, até se tornar essa figura marcante, que terá sua trajetória contada pela atriz Jussara Calmon, no espetáculo “Luz Del Fuego – Uma História Além da Vida”, que entrará em cartaz no Teatro Cândido Mendes, todas as sextas-feiras, sábados e domingos de setembro, a partir do dia 06 de setembro.

“Luz Del Fuego é uma personagem real e fascinante, que de certa forma tem muito a ver comigo também. Ela foi polêmica e desde a pequena, já se mostrava uma mulher diferente. Isso, para aquela época, assustava muita a sociedade, que ao mesmo tempo que reconhecia ela pela sua coragem, também a rotulavam, em sua grande maioria, como louca, um adjetivo que costumavam usar para classificar as mulheres que lutavam por seus espaços”, destacou Jussara Calmon, que se destacou como Musa da pornochanchada nos anos 1980. A atriz voltou da Noruega, onde vive com seu marido, especialmente para interpretar Luz Del Fuego.

Com roteiro e direção de Sonia Barbosa, o espetáculo, que também conta com nomes como Jade Diniz, Angel Monttero e Elton Castro em seu elenco, pretende proporcionar uma experiência teatral rica e emotiva, promovendo uma reflexão crítica sobre a liberdade de expressão, os direitos das mulheres e o impacto das normas sociais sobre a vida dos indivíduos. Para isso, o espetáculo será ambientado no umbral, uma região metafísica onde as almas confrontam seus erros e buscam redenção, permitindo uma abordagem profunda e sensível, onde personagens do passado vêm a Luz para pedir perdão, recriando suas memórias e momentos emblemáticos de sua vida.

“Do momento de seu nascimento até sua morte, que aconteceu em 1967, Luz Del Fuego deu muito o que falar e causou um verdadeiro alvoroço na sociedade da época. Ela lutou bravamente para viver livre e para que nós mulheres pudessem fazer o mesmo. Se empoderou e nos empoderou dando real sentido para a frase que usamos muito hoje: ‘meu corpo, minhas regras’. E estou muito ansiosa, porque queria muito homenagear uma vedete do Teatro d Revista. Foi quando numa enquete entre amigos, veio a ideia de contar a história da Luz Del Fuego. Eu amei, porque me identifico de muitas formas com ela”, acrescentou Jussara.

“Acho que fala muito, principalmente para as mulheres. Que faz a gente refletir e entender melhor sobre o quanto é importante esse momento de empoderamento que vivemos hoje. Lá nos anos, 1950, 1960 e até um pouco mais tarde, quando fiquei reconhecida por conta das pornochanchadas, por volta de 1980, a gente não tinha voz. Então precisamos muito reverenciar e exaltar mulheres que tiveram coragem para ser livres em meio a tanto machismo, mesmo sento rotuladas como loucas e muitas outras coisas. Tenho certeza que o espetáculo vai envolver e emocionar muito o público!”, concluiu.

Serviço:

Espetáculo “Luz Del Fuego – Uma História Além da Vida”

Data: Todas as sextas-feiras, sábados e domingos de setembro, a partir do dia 06.

Local: Teatro Cândido Mendes (Rua Joana Angélica 63 – Ipanema - Rio de Janeiro)

Horário: 20h

Ingresso: Entre R$ 40,00 e R$ 80,00

Classificação: 18 anos

Lotação da sala 01: 102 lugares (não é lugar marcado)