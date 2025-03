Exposição Era uma Vez... traz a memória e o esquecimento na arte na Galeria Ponto G "Era uma Vez..." é uma exposição coletiva que fala sobre a memória e o esquecimento impregnados na arte e, principalmente, em fotografias... Cartão de Visita|Do R7 24/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h06 ) twitter

Claudia Tavares, Dani Soter, Joaquim Paiva, Juscelino Bezerra, Luis Teixeira Mendes, Nino Rezende e Sonia Goes apresentam trabalhos que levam a pensar o que a fotografia contém de memória, quais lembranças decidimos guardar e quais preferimos deixar para trás. Com efeito provocador, lançam ideias e despertam narrativas que fazem aflorar histórias com sentidos carregados de emoção

Em fotografias próprias ou arquivos achados, os trabalhos apresentados convidam o público a revisitar lembranças, pensar o impacto do tempo e refletir sobre como os relatos do passado moldam o presente. "Era uma Vez..." propõe por meio de imagens impressas em matérias distintas, revelar presenças desaparecidas.

Serviço

Exposição: Era uma Vez...

Artistas: Claudia Tavares, Dani Soter, Joaquim Paiva, Juscelino Bezerra, Luis Teixeira Mendes, Nino Rezende e Sonia Goes

Abertura: Data: 4 de abril de 2025, às 17h.

Visitação: De 4 de abril a 4 de maio de 2025.

Dias e horários de visitação: • Quarta, quinta e sexta-feira: 17h às 22h • Sábado: 17h às 22h • Domingo: 13h às 21h

Local: Galeria Ponto G – Retrato Espaço Cultural

Rua Benjamin Constant, 117, Glória, Rio de Janeiro

Assessoria de imprensa: Paula Ramagem

Entrada gratuita.