Exposição fotográfica homenageia os 100 anos da Orquestra Sinfônica Com imagens históricas e registros contemporâneos, mostra é uma iniciativa da Ascen Empreendimentos no centenário da instituição

Sinfônica em apresentação no Theatro Pedro II | Foto: Rafael Cautella

Uma das instituições mais tradicionais do município e a organização musical do gênero mais antiga em atividade ininterrupta no Brasil, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é o tema da exposição “Retratos de um Século”, uma homenagem da Ascen Empreendimentos ao seu centenário de fundação.

A iniciativa contou com o apoio dos fotógrafos Rafael Cautella e Ibraim Leão, do jornalista Daniel Navarro e da Associação Musical de Ribeirão Preto, mantenedora da Orquestra. A inauguração é nesta quarta-feira (20/03), às 19h, com apresentação musical do Quarteto de Cordas da Orquestra.

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e Coral | Foto: Ibraim Leão

A mostra a céu aberto ficará instalada até 20 de abril nos tapumes das obras do Villa Guaimbê, o primeiro empreendimento da Ascen em Ribeirão Preto, localizado na Alameda Gustavo Simioni, n.º 150, Vila do Golf, ao lado do Shopping Iguatemi.

Esta não é a primeira vez que a Ascen utiliza as calçadas do seu canteiro para sediar uma exposição. Em 2023, por ocasião do aniversário de 167 anos de Ribeirão Preto, os tapumes foram moldura para cenas da cidade retratas por sete profissionais da fotografia que aqui residem.

“A ideia deste formato é divulgar para a população de forma acessível a história e o patrimônio cultural de nossa cidade”, explica o diretor comercial da Ascen, Ricardo Pagano Junior.

OSRP: 100 anos de história

“Retratos de um Século” foi dividida em duas partes. A primeira é composta por fotografias que retratam os primeiros anos da instituição e foram selecionadas do material coletado pela pesquisadora Gisele Laura Haddad para seu livro “Centenário da Sinfônica de Ribeirão Preto”.

As imagens, que ficaram guardadas no acervo da Orquestra e de familiares dos músicos, receberam tratamento minucioso da fotógrafa, historiadora e especialista em restauração Ana Vannucchi.

A segunda parte faz parte do acervo dos fotógrafos Ibraim Leão e Rafael Cautela, que nas últimas décadas têm se dedicado a registrar as apresentações musicais. “Eles representam os profissionais que com suas imagens ajudam a contar a história da Sinfônica”, destaca Pagano Junior.

Entre as obras que compõem a exposição está o registro da primeira formação da então “Sociedade de Concertos Symphonicos”, de 1921, feita por Eudóxio Manso. Também fazem parte da seleção imagens captadas por nomes que marcaram época na cidade como José Gullaci, Tony Miyasaka e Fernando Calzzani.

Primeira formação da Sinfônica de Ribeirão Preto, em 1921 | Foto: Eudoxio Manso / arquivo pessoal José dos Reis Miranda Filho

Exposição fotográfica: “Retratos de Um Século”

Alameda Gustavo Simioni, 150 - Vila do Golf

De 20/03 a 20/05

Entrada gratuita

Realização: Ascen Empreendimentos

Apoio: Sociedade Musical de Ribeirão Preto