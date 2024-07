Exposição na USP reúne obras criadas pelo público durante o Pint of Science São Carlos Mostra será exibida até o final de agosto nas vitrines da Biblioteca do ICMC

Uma exposição gratuita está disponível ao público desde 18 de junho, nas vitrines da Biblioteca Achille Bassi, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP. Fruto da oficina Ciência em Cartaz, a mostra conta com 30 cartazes que trazem reflexões sobre inteligência artificial e evidenciam a criatividade da população são-carlense, mostrando o figurativo, o abstrato, o absurdo e o fantástico, sem limites para a imaginação.

Produzidos na noite de 15 de maio, os cartazes foram confeccionados durante a oficina oferecida ao público que acompanhava o festival internacional de divulgação científica Pint of Science, na Praça da XV, em São Carlos. Naquela noite, um dos bate-papos foi “Se a inteligência artificial pode pensar e criar, ela vai me substituir e acabar com os empregos?. A partir desse tema, a população foi desafiada a pegar papel, cola e tesoura para criar mosaicos com imagens e figuras que levassem a refletir sobre como será o futuro dessa área tão importante em diversos contextos da atualidade.

“As imagens que vêm à nossa mente quando pensamos em inteligência artificial costumam sempre estar associadas a máquinas, equipamentos, sistemas. Às vezes, a gente até esquece que tudo isso é fruto do trabalho humano e do quanto as pessoas são as responsáveis por desenvolver e usar essas tecnologias, tal como acontece com uma cola e uma tesoura”, afirma Denise Casatti, analista de comunicação do ICMC e coordenadora do Pint of Science São Carlos. “Em um mundo que parece caminhar para a desumanização da inteligência artificial, é fundamental estimular reflexões”, adiciona.

A oficina Ciência em Cartaz foi coordenada pela artista visual Priscila Belloti, e foi resultado de uma parceria entre o ICMC e o Instituto Angelim, que contou com o apoio do CICBEU São Carlos e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. A idealizadora da oficina explica o principal objetivo da atividade: “Uma oficina de colagem é um convite à manualidade, ao tátil e ao lúdico. Recortar, rasgar, colar, estimular a criatividade a partir do gesto e da própria materialidade do papel. Na oficina, trabalhamos a partir de uma reflexão sobre a inteligência artificial e os seus efeitos nas nossas vidas. Um brincar que estimula o pensamento sobre essa tecnologia cada vez mais presente no cotidiano.”

Criado em Londres em maio de 2013, o Pint of Science chegou ao Brasil em 2015, quando o ICMC colocou São Carlos no mapa do evento. Desde então, o evento tem experimentado um crescimento notável, estendendo-se este ano para 129 cidades em todo o país.

O bate-papo sobre inteligência artificial no evento, em São Carlos, teve a participação dos professores Fernando Santos Osório, Marcelo Manzato, Ricardo Marcacini e Solange Rezende, todos do ICMC. Para Osório, os comandos usados para criar conteúdos com ferramentas de inteligência artificial, chamados de prompts, podem gerar imagens muito bonitas, mas a arte humana vai além desse tipo de recurso: “É o humano quem escolhe algumas palavras e, a partir delas, tentar criar uma imagem usando uma ferramenta de inteligência artificial, a qual, de forma limitada, vai expressar uma visão específica das ideias e pensamentos de seu autor”.

Exposição Ciência em Cartaz

Onde: vitrines da Biblioteca Achille Bassi, do ICMC, na área I do campus da USP, no centro de São Carlos

Quando: todos os dias, até dia 31 de agosto, das 8 horas às 21h30

Endereço: avenida Trabalhador São-Carlense, 400