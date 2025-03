Exposição Quando a Arte Encontra o Carnaval – Segunda Edição O Espaço BB e a Saphira & Ventura Gallery (NY) apresentam a exposição "Quando a Arte Encontra o Carnaval – Segunda Edição", com produção... Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Espaço BB e a Saphira & Ventura Gallery (NY) apresentam a exposição "Quando a Arte Encontra o Carnaval – Segunda Edição", com produção da Galeria Camaleons.Art, e curadoria de Marcia Marschhausen e Alcinda Saphira, reunindo artistas selecionados em um encontro de impacto estético, conectando o universo das artes visuais com a grandiosidade da festa mais icônica do Brasil.

As Artes Plásticas e o Carnaval fazem parte da construção da memória de um povo e são ricos em informações sobre a história, a organização social, além do incentivo à cultura. A diversidade do Carnaval, ao lado dos vários estilos de cada artista, caracteriza as multidões que brincam nas diferentes expressões da folia de cada cidade brasileira e a visão dos artistas internacionais.

O Carnaval do Rio é um espetáculo de cores, ritmos e narrativas vibrantes. E quando essa energia contagiante se encontra com a arte contemporânea, nasce uma exposição que celebra a fusão entre criatividade, cultura e expressão visual. No Espaço BB, localizado no terceiro piso do Shopping Cassino Atlântico, as obras serão exibidas de duas formas: projeções imersivas dentro da galeria e reproduções distribuídas pela circulação do shopping.

Este ano, a exposição acontece em um ambiente ainda mais especial, dividindo espaço com o prestigiado Hotel Fairmont, que estará distribuindo as credenciais para os camarotes do Sambódromo. Essa convergência entre arte e festa transforma o local em um ponto de encontro exclusivo para amantes da cultura, da estética e da experiência sensorial única que o Carnaval proporciona.

‌



Venha vivenciar essa celebração onde a arte e o Carnaval dançam juntas!

A abertura será no dia 26 de fevereiro (quarta), e pode ser visitada até o dia 12 de março, no Espaço BB, terceiro piso do Shopping Cassino Atlântico, loja 131, Copacabana, RJ. Evento gratuito e livre.

‌



Serviço

Exposição: When Art Meets Carnival - Segunda Edição

‌



Artista: coletiva

Curadoria: Marcia Marschhausen e Alcinda Saphira

Local: Galeria Espaço BB

Endereço: Av. Atlântica, 4240 - loja 131 - Posto Seis/Copacabana - RJ - Shopping Cassino Atlântico

Abertura: 26 de fevereiro, das 18h às 21h

Visitação: 27 de fevereiro a 12 de março de 2025

Dias e horários: quarta a sábado, das 14 às 19h

Assessoria de Imprensa: Paula Ramagem

Organização: Espaço BB e Saphira & Ventura Gallery (NY)

Produção: Galeria camaleons.Art

Contato: https://www. instagram.com/ espacobbartesvisuais/

Evento gratuito

Estacionamento no local. Acessibilidade