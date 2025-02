Exposição ‘Van Gogh & Impressionistas’ entra nos últimos dias com promoção especial Mostra imersiva no Santa Maria Outlet, que já recebeu 20 mil visitantes, terá ingressos com preço reduzido para todos os públicos Cartão de Visita|Do R7 24/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h06 ) twitter

A exposição imersiva “Van Gogh & Impressionistas”, em cartaz no Santa Maria Outlet desde 21 de novembro, entra em seus últimos dias de visitação. Para marcar esse período final, todos os visitantes terão direito à meia-entrada em qualquer horário. A oportunidade é uma chance para quem ainda não conferiu a mostra, que já foi visitada por cerca de 20 mil pessoas na região de Ribeirão Preto.

A exposição, que combina arte e tecnologia, proporciona uma experiência imersiva nas obras de Van Gogh e outros artistas impressionistas e pós-impressionistas, como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne. O público pode explorar superprojeções 360º, um labirinto instagramável e instalações que trazem curiosidades sobre a vida dos artistas.

Reta final

Com mais de 800 mil ingressos vendidos em todo o Brasil, a mostra tem conquistado visitantes ao proporcionar a sensação de estar dentro das pinturas. “Estamos muito felizes de chegar aos últimos dias dessa temporada com tanto sucesso em Ribeirão Preto e região. O público abraçou Van Gogh & Impressionistas com muito entusiasmo e emoção, demonstrando a vocação cultural daqui. Já são 20 mil visitantes e esperamos receber bem mais nessa reta final”, diz o idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles.

O diretor comercial e de marketing do Santa Maria Outlet, Julio Di Madeo, destaca o impacto da exposição. "Essa mostra trouxe para a região uma experiência cultural inovadora e a promoção especial nesta reta final permite que mais pessoas possam aproveitar essa oportunidade única", comenta.

Os ingressos para a exposição estão disponíveis no site vangogheimpressionistas.com.br , com o valor promocional de meia-entrada aplicado a todos os visitantes, independentemente da categoria.

Serviço:

Exposição Imersiva Van Gogh & Impressionistas

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras

Horários de visitação:

Terça a sábado: das 9h às 21h (último horário de entrada às 20h)

Domingos e feriados: das 9h às 21h (último horário de entrada às 20h)

Localização: Rodovia Anhanguera, km 299, Cravinhos (SP)

Valores:

Terça a sexta - diurno: R$ 35 (meia-entrada);

Terça a sexta - noturno: R$ 40 (meia-entrada);

Final de semana e feriados: R$ 47,50 (meia-entrada).

Gratuito para crianças até quatro anos.Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail escolas@lightland.com.br