Fábio Jr. lança nova versão de “20 e Poucos Anos”, com clipe inédito

Comemorando seus 70 anos, o cantor Fábio Jr., um dos nomes mais clássicos da MPB, está lançando uma nova versão de “20 e Poucos Anos”, um de seus maiores sucessos. A partir desta quarta-feira (22), a versão ao vivo da faixa estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, surpreendendo os fãs do artista.

Ouça “20 e Poucos Anos”.

Originalmente lançada em 1979, “20 e Poucos Anos” é uma das músicas mais emblemáticas da carreira de Fábio Jr. – encantando o público desde seu lançamento. Regravada por diversos artistas, como a banda Raimundos, e as cantoras Sandra de Sá e Filipe Catto, a faixa é uma composição profundamente romântica, temática pela qual Fábio é conhecido.

Parte de sua nova turnê, que celebra seu aniversário de 70 anos, “20 e Poucos Anos” é um dos momentos favoritos de seus fãs durante os shows de Fábio Jr.. Embalando o público, o cantor canta a faixa com toda a emoção que a cantava quando foi lançada, 45 anos antes.

“Essa versão de ‘20 E Poucos Anos’ está legal para caramba. O público tem um carinho enorme por essa música e é um dos momentos especiais desse show que celebra os meus 70 anos. Tenho certeza que a turma vai curtir esse lançamento e é uma forma de retribuir todo amor que tenho recebido com essa tour”, comenta Fábio.

Fábio preparou um projeto grandioso para celebrar esse momento único e especial batizado de “Bem Mais Que Os Meus 20 E Poucos Anos”. O álbum é um registro emocionante do show que fez no dia do seu aniversário, no Tokio Marine Hall, no ano passado.

Além do lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, a nova versão de “20 e Poucos Anos” também conta com um videoclipe especial. O vídeo da faixa estará disponível no canal oficial de Fábio Jr. no Youtube a partir desta quinta-feira (23), ao meio-dia.

Assista “20 e Poucos Anos”.

“20 e Poucos Anos” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Sobre Fábio Jr.: Cantor, compositor e ator, Fábio Jr. é consagrado por todo país por sua versatilidade. Romântico e dono de uma voz singular, o astro possui mais de 30 trabalhos em sua discografia e dá tom a canções que marcam histórias e atravessam gerações.

“Senta Aqui”, “Felicidade”, “Caça e Caçador” e “20 e Poucos Anos” são apenas algumas das canções consagradas que fazem parte da trajetória de Fábio Jr.. Com um carisma inigualável e uma carreira brilhante, ele segue encantando e emocionando o público na vida e nos palco com sua musicalidade.

