Fabio Nogara entra para a Academia do Grammy Latino Cantor e compositor paulista poderá indicar trabalhos e votar nas categorias da premiação Cartão de Visita|Do R7 13/11/2024 - 02h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantor e compositor paulista poderá indicar trabalhos e votar nas categorias da premiação

‌



Fabio Nogara é o novo membro do The Latin Recording Academy (Laras), a instituição é responsável pelo Grammy Latino, o mais importante prêmio da música latina e hispânica mundial. Como membro-votante, participará da escolha dos indicados e vencedores, podendo inclusive apresentar seus próprios trabalhos e materiais para indicação ao prêmio.

O cantor se emocionou ao saber de sua inclusão no seleto grupo de membros da Academia: “É uma honra e uma alegria muito grande, além da extrema responsabilidade que isso acarreta. O Grammy Latino é uma premiação muito respeitada e fazer parte disso mostra que estou trilhando o caminho certo na música”, conta.

‌



Representante da MPB, Nogara se destacou nos últimos anos como uma descoberta do cenário digital. Com dezenas de gravações, tornou-se um rosto conhecido nas redes sociais, onde acumula mais de 100 milhões de views e reproduções, e soma cerca de 1 milhão de seguidores em suas plataformas.

Chegou a gravar oficialmente obras de Vinicius de Moraes, Hermano Silva, Peninha, Chico César, Paulinho Moska, Aldir Blanc e Geraldo Azevedo. Em suas parcerias musicais trabalhou com Badi Assad, Paulo Tó, Mariana Mayor, Felipe Tichauer, Ricardo Herz, Alessandro Kbral e André Limma.

‌



Fabio Nogara é também produtor e trabalha com direção e produção cultural. Participou da organização de shows e eventos, como o World Creativity Day (Festival Mundial da Criatividade) e o Festival Assad, um dos mais importantes eventos de música instrumental do país.Agora, se prepara para a gravação de um novo álbum, no qual abordará o repertório musical de Flávio Venturini. O trabalho tem lançamento previsto para 2025.

Fabio Nogara

Natural de São João da Boa Vista (SP), Fabio Nogara é cantor, compositor e produtor cultural. É considerado um dos 250 nomes mais relevantes da MPB atual.

Ganhou projeção e reconhecimento após publicar seus trabalhos musicais nas redes sociais, ultrapassando a marca de 100 milhões de views e reproduções e acumulando cerca de 1 milhão de seguidores.

Site Oficial: https://fabionogara.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/fabionogara/

YouTube: https://youtube.com/c/FabioNogara