Fagner: Um ícone da MPB se apresenta com a casa cheia no Multiplan Hall em Ribeirão Preto

Na continuidade de trazer grandes nomes da música para o público de Ribeirão Preto e região, o Multiplan Hall apresenta um dos maiores ícones da MPB: o renomado cantor e compositor Fagner. Ele fará uma apresentação imperdível no dia 26 de outubro, prometendo uma viagem emocionante por sua vasta discografia, repleta de clássicos que marcaram gerações.

Comemorando 50 anos de carreira, Fagner é conhecido por suas letras poéticas e melodias envolventes. O artista, que já conquistou prêmios e corações por todo o Brasil, trará ao palco seus maiores sucessos, como “Borbulhas de Amor”, “O Caderno” e “Apenas um Rapaz Latino-Americano”. O público pode esperar uma performance emocionante e cheia de histórias, em um clima íntimo e acolhedor.

Fagner faz parte da geração de cantores que surgiu no início dos anos 1970 e se consolidou nas décadas seguintes. Agora, com 50 anos de carreira, ele chega ao Multiplan Hall em Ribeirão Preto cantando seus grandes sucessos, incluindo outros clássicos da música brasileira como “Naturezas”, em parceria com Renato Teixeira, e “Meu Parceiro Belchior”.

Os ingressos estão disponíveis apenas na bilheteria do Multiplan Hall e no site ticket master, são os últimos ingressos portanto corra para garantir o seu.

O Multiplan Hall não comercializa ingressos em outras plataformas, apenas pelo site da Ticketmaster ou em nossa bilheteria física. Evite Golpes!

Data: 26 de outubro, abertura das portas às 19:30 - a chegada antecipada, evita filas. O Multiplan Hall conta com serviço de alimentos e bebidas.

Local: Multiplan Hall

Multiplan Hall Showtime: 21h