"Falo e Desfalo": Lucas Pretti lança segundo single de seu novo disco Artista fará show na Casa Rockambole, em São Paulo, dia 18 de abril Cartão de Visita|Do R7 03/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h26 )

Ele habla mesmo! Após o sucesso do lançamento de ‘Falo Demais’, Lucas Pretti apresenta ao público ‘Falo e Desfalo’, no dia 04 de abril, às 00h, o segundo single que irá integrar seu disco inédito. A faixa dá sequência a história da personalidade de Pretti, destacando esse lado geminiano do artista que adora falar. Com previsão de lançamento para maio, o disco marca o início de uma nova era na carreira. “A música chega para mostrar ao público mais um pouco dessa minha característica. Mais um pouco do Lucas que até então eu não tinha mostrado, essa coisa de falar mais do que devia e depois mudar de ideia ou de opinião sem medo. E, é claro, dando mais um gostinho do que podem esperar do álbum. Estou animado!”, relata.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Pretti é um destaque em ascensão na música pop brasileira. Com talento, presença e estética marcante, o cantor, compositor e ator vem ganhando cada vez mais espaço no cenário musical. Com diversos singles e dois EPs lançados, Lucas já coleciona músicas em parceria com grandes nomes, como Carol Biazin, Clarissa, João Figueiredo e Anny Gabrielly, além da abertura de shows de artistas como Vitão, Lagum e MKT.

“Me descrevo como pop pois acho que essa classificação me dá muito espaço pra brincar e explorar todas as influências e estilos que gosto de transitar. Também adoro me descrever como um compositor porque sinto que meu maior apego e foco nas minhas músicas é com a letra e o que está sendo dito.”, destaca o artista.

Entre 2020 e 2021, durante a pandemia, Lucas gravou uma série de singles, entre eles “Um Dia Inteiro”, com produção de DUX, que hoje é um dos maiores sucessos nas plataformas digitais, com mais de 12 milhões de streams somente no Spotify. Em 2024, Lucas fez sua estreia como ator, interpretando o personagem Titi no filme “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”.

VEJA ABAIXO UM TRECHO DE ‘FALO E DESFALO’:

“Não tenho apego

Posso simplesmente me virar do avesso

Até de trás pra frente, de costas, de lado, cabeça pra baixo

Eu me reconheço

Eu nao faço questao

De bater de frente com vc

Se quiser mudar minha opinião

Eu posso ceder

So nao reclama

Que eu falo e desfalo

Que não pode confiar em mim”

FICHA TÉCNICA

Nome da música: Falo e Desfalo

Tempo de duração: 02:36

Artistas: Lucas Pretti

Classificação: Studio

Gênero: Pop

Formato: EP

Distribuidora: The Orchard

Produtor Fonográfico: Lucas Pretti

Intérpretes: Lucas Pretti

Produção musical: MARCEL, Iuri Rio Branco, Júnio Lage

Músicos:

Arranjos: Marcel Sousa Arranjo e Iuri Rio Branco da Luz

Baixo: Márcio Júnio Lage Gomes

Mix e master: Sergio Santos

Sergio Ricardo Oliveira dos Santos

Compositores: Lucas Pretti / Marcel Sousa / Victor Jamé / Alinne Garruth / Diego Timbó / Bárbara Dias / Iuri Rio Branco