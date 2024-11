Famosos passam a aderir procedimento estético íntimo masculino em São Paulo Vini Buttel, ex-Fazenda, foi ao Instituto Alphamen e incentiva homens a realizar o procedimento Cartão de Visita|Do R7 23/10/2024 - 21h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 21h28 ) twitter

É cada vez maior o número de homens que procuram dar uma melhorada na estética. Conforme a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, mais de 45 mil procedimentos de aumento do órgão genital masculino foram realizados nos últimos anos em todo o mundo, sendo mais de mil deles apenas no Brasil. Celebridades têm quebrado o tabu ao abordar o assunto publicamente.

O cantor Tiago, da dupla com Hugo, assumiu que fez um procedimento para melhorar em sua autoestima. Em entrevista, ela disse: fiz essa cirurgia para eu me sentir bem e não me arrependo. Eu adorei o resultado", finalizou.

Outros famosos também têm procurando clínicas para estudar o assunto. Nos últimos seis meses, o Instituto Alphamen, localizado em São Paulo, registrou um aumento de 30% na busca por preenchimento.

A técnica, embora não seja nova, tem atraído cada vez mais homens insatisfeitos com a aparência ou volume do órgão. Em muitos casos, a queixa principal é a retração do órgão, algo que afeta a autoestima e, consequentemente, o desempenho sexual.

Vini Buttel, ex-Fazenda, foi ao Instituto Alphamen e incentiva homens a realizar o procedimento. “Boa parte dos pacientes relata que o prazer aumenta após o procedimento, principalmente pela melhora da autoconfiança", revela o Instituto, que já realizou mais de 4.000 atendimentos e se consolidou como referência em Alphaville.

O preenchimento, que busca aumentar a largura do órgão genital, e o chamado "destravamento" são procedimentos realizados com ácido hialurônico e toxina botulínica (botox). O ácido é responsável por dar volume à região íntima, com resultados visíveis tanto no estado flácido quanto ereto.

O botox, contudo, atua relaxando a musculatura, evitando que o órgão retraia em situações como exposição ao frio, praia ou piscina, o que gera a impressão de maior comprimento.

Embora o tema ainda seja cercado de tabus, a popularização desses procedimentos demonstra uma mudança no comportamento masculino em relação à estética íntima. Os homens estão cada vez mais dispostos a discutir suas inseguranças e buscar soluções. "As complicações são raras, já que o procedimento não interfere em áreas sensíveis, como nervos ou vasos responsáveis pela ereção", garantem os especialistas do Alphamen.

A recuperação costuma ser rápida, com o retorno às atividades diárias logo após a aplicação. A única restrição é a abstinência sexual por 10 dias, para garantir a fixação do preenchedor. Para quem se sente intimidado pelo processo, a clínica promete um ambiente discreto e acolhedor, com possibilidade de realizar o procedimento no mesmo dia da consulta.

Na era das redes sociais, o Instituto Alphamen mantém uma presença ativa no Instagram, onde compartilha informações sobre os procedimentos e até depoimentos de celebridades que já passaram pelo local.

A conta @institutoalphamen se tornou um espaço para desmistificar o tema e atrair um público cada vez mais aberto a cuidar da estética íntima.