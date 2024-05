Fãs se preparam para curtir maratona de shows no João Rock Festival acontece no dia 8 de junho, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto/SP, reunindo mais de 30 atrações e 14 horas...

Festival acontece no dia 8 de junho, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto/SP, reunindo mais de 30 atrações e 14 horas de música sem interrupções

O João Rock se aproxima e fãs já estão na preparação para curtir um dos maiores festivais de música do Brasil. Este ano, o evento celebra sua 21ª edição no dia 8 de junho mantendo a tradição de um line-up nacional de peso marcado por mais de 30 apresentações em quatro diferentes palcos.



Amante do rock nacional e fã do festival desde sua primeira edição, o jornalista Cristhiano Lelé, de Jardinópolis/SP considera-se parte da história do evento. “Acompanho o João Rock desde 2002 e fico impressionado com o seu crescimento a cada ano. A organização está sempre superando as expectativas com novidades, ativações incríveis e line-up que marca cada edição. Nós fãs, ficamos sempre naquela expectativa de saber o que virá no próximo ano e ansiosos para participar mais uma vez deste grande evento”, conta.



Cristhiano relembra que entre tantas edições, a de 2003 foi a que mais marcou sua vida, quando pôde rever seu grande ídolo Herbert Vianna – vocalista da banda Paralamas do Sucesso - voltando aos palcos após o acidente que sofreu em 2001. “Essa foi a maior emoção que o festival me proporcionou. Herbert é meu grande ídolo, o nome do meu filho é em sua homenagem, e acredite, ele nasceu em dia de João Rock, em 10 de junho de 2017. Estou muito feliz em poder vivenciar a emoção de 2003 novamente daqui alguns dias”, destacou.

Da cidade de Suzano/SP, o bancário Edinaldo Bastos também se prepara para mais uma edição do festival. “Minha primeira participação foi em 2018. Alguns amigos já tinham vivenciado a experiência que é o João Rock e eu estava ansioso para conhecer. Gostei tanto que estou viajando pela quarta vez por mais de 300km para curtir o evento. Sempre unimos a mesma turma e começamos os preparativos logo que anunciam a data”, conta.



Para Luit Marques, um dos organizadores do João Rock, este retorno positivo do público é fundamental para o crescimento contínuo do evento. “Nosso objetivo é a cada edição trazer novas experiências e criar essa relação de afeto com nosso público, promovendo dentro e fora dos palcos um encontro das gerações que buscam viver o conceito do festival”, comenta.



Line-up

Destacando seu DNA genuinamente brasileiro, em 2024 o festival segue a tradição de um line-up de peso com grandes nomes que vão desde o clássico ao novo. Serão mais de 30 atrações em 4 diferentes palcos:

Palco João Rock: Emicida e Pitty / Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba, além de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

Palco Brasil (atrações são 100% inéditas): Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.



Palco Aquarela: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Todas também pela primeira vez no Festival João Rock.



Palco Fortalecendo a Cena: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.