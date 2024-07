Fat Dog lança o single “Wither” O novo álbum Woof. será lançado em 6 de setembro Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 14h51 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h51 ) ‌



O novo álbum Woof. será lançado em 6 de setembro

Saindo fresquinhos de seus quatro shows delirantes em Glastonbury no mês passado, Fat Dog lança o novo single “Wither” do seu próximo álbum de estreia WOOF. (previsto para 6 de setembro). Começando com um rol de bateria impulsivo, “Wither” captura a energia intoxicante do show ao vivo da banda enquanto o vocalista Joe Love constrói uma crescente estrondosa: “You better wither baby before you die / The whole team withers / The whole team dies.”

O videoclipe, dirigido por Ryan Vautier e inspirado em jogos de videogame dos anos 90, está propositalmente repleto de cambalhotas desnecessárias e gráficos tortos. Com uma referência à dança no palco de Chris Hughes (teclas/sintetizador) e Morgan Wallace (sax/teclas) em “Wither”, o gameplay mostra os cinco membros atravessando diferentes mundos, encontrando negociantes para se unirem e lutarem contra o inimigo final Gerald. Será que todo o time sobreviverá?

Assista ao videoclipe de “Wither” aqui

Escute “Wither” aqui.

Vautier disse sobre a direção do vídeo: “Eu queria que parecesse um jogo real de PS1 ou 2 que eu jogava quando era criança – a música do Fat Dog tem a energia caótica que eu e meu irmão tínhamos, bebendo refrigerantes e discutindo sobre quem ficava com a tela superior dividida.”

Uma das bandas revelações mais empolgantes dos últimos anos, conjuradores de shows ao vivo frenéticos e selvagens que não eram vistos na capital há anos, o Fat Dog agora é o criador de WOOF., um álbum brilhante e alucinante.

O som que o Fat Dog faz é música de gritar no travesseiro, diz Love. “Eu queria fazer algo ridículo porque estava tão entediado”, declara ele. É uma mistura emocionante de electro-punk, rock’n’roll feroz, paisagens sonoras de techno, pop industrial e euforia de rave, música para se soltar. Produzido por Joe Love, James Ford e Jimmy Robertson, WOOF. passa num piscar de olhos. As influências incluem Bicep, I.R.O.K., Kamasi Washington e o grupo russo de EDM experimental Little Big.

O álbum é uma visita à mente de Joe Love - seja grato por ter recebido apenas um passe temporário. “A música é tão sem graça”, diz Love. “Não gosto de música clean. Mesmo este álbum sendo clean comparado ao que está na minha cabeça. Achei que soaria mais bagunçado.”

Após um verão de festivais, incluindo Latitude, Truck, Lowlands e Pukklepop, o Fat Dog retornará aos EUA para sua segunda turnê em outubro, antes de sua turnê pelo Reino Unido em novembro, incluindo o O2 Forum Kentish Town, em Londres.

WOOF. está disponível para pré-venda em vinil vermelho, vinil padrão, CD e digital. Pré-venda: DomMart | Digital

Elogios para Fat Dog

“Removendo a tinta das paredes e a grama do chão, Fat Dog reafirmou mais uma vez porque são uma das experiências ao vivo mais sísmicas da música do Reino Unido atualmente.” - Clash

“Valeu a espera - cumpriram mais que as expectativas.” - Evening Standard

“Fat Dog prospera em meio a algum tipo de caos.” - SPIN

“Eles são épicos, barulhentos e prontos para ocupar o palco principal.” - The Observer

“A mistura de eletrônica e punk é uma experiência cheia de adrenalina: faz você se sentir como um adolescente experimentando o caos do mosh pit pela primeira vez. Eles possuem toda a promessa, carisma e abandono juvenil que novas bandas devem ter.” - NME

“Uma abordagem caótica do punk que fazia você pensar em um carro de palhaços dirigido por anarquistas… Excelente.” - The Times (4 estrelas)

“Uma das estreias mais aguardadas do ano.” - DIY

“Parece que o Nine Inch Nails foi a uma rave de transe profundo.” - Clara Amfo, Radio 1

“Fat Dog tem uma inclinação para o grandioso. ‘All the Same’ é impulsionada por um ritmo techno ameaçador na bateria e baixo, mas está no seu melhor quando esse ritmo se abre para revelar crescendos orquestrais, eletrônicos industriais e ‘sons de águia’.” - The FADER

“O Fat Dog do sul de Londres já se tornou um expoente lendário do sublime e do ridículo, destruindo qualquer noção preconcebida de legalidade e limpando o traseiro com ela.” - So Young

“Eles não lidam apenas com o caos, eles lidam com a habilidade de virar seu mundo de cabeça para baixo, reprogramar completamente sua mente, mudar a face da realidade como você a conhece. Nova música que impacta, que deixa uma impressão em você.” - Jack Saunders, Radio 1

“Algumas das coisas mais emocionantes, empolgantes e estranhas de dark wave/post-punk que ouvi em muito tempo, talvez até anos.” - The Needle Drop

“Este é um dos discos que eu estava ansioso, especialmente depois de assistir essa banda no SXSW.” - Steve Lamacq, 6 Music

“Fat Dog cria um espaço para euforia e desconforto, humor e inquietação.” - FLOOD

“Eles sabem como fazer um show: o público deles é provavelmente o mais barulhento que vi o fim de semana inteiro.” - The Guardian

“Você PRECISA ver essa banda… puro caos.” - Matt Wilkinson, Apple 1

Fat Dog Online:

Website | Instagram | Facebook | X | TikTok

