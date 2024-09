Fat Dog lança seu álbum de estreia “WOOF” Uma das bandas revelações mais empolgantes dos últimos anos, donos de shows ao vivo frenéticos e selvagens que não eram vistos há anos... Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 17h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h51 ) ‌



Uma das bandas revelações mais empolgantes dos últimos anos, donos de shows ao vivo frenéticos e selvagens que não eram vistos há anos, Fat Dog lança hoje, via Domino, WOOF., um álbum de estreia brilhante e alucinante

Escute aqui

O som que o Fat Dog faz é música de gritar no travesseiro, diz Joe Love. “Eu queria fazer algo ridículo porque estava tão entediado”, declara ele. É uma mistura emocionante de electro-punk, rock’n’roll feroz, paisagens sonoras de techno, pop industrial e euforia de rave, música para se soltar. Produzido por Joe Love, James Ford e Jimmy Robertson, WOOF. passa num piscar de olhos. As influências incluem Bicep, I.R.O.K., Kamasi Washington e o grupo russo de EDM experimental Little Big.

O álbum é uma visita à mente de Joe Love - seja grato por ter recebido apenas um passe temporário. “A música as vezes é tão sem graça”, diz Love. “Não gosto de música clean. Mesmo este álbum sendo clean comparado ao que está na minha cabeça. Achei que soaria mais bagunçado.”

Quando a caótica banda do sul de Londres conhecida como Fat Dog se formou, eles estabeleceram duas regras: seriam uma banda saudável que cuidaria de si mesmos e não haveria presença de saxofone em sua música. Dois preceitos simples para viver, e duas coisas há muito tempo quebradas pelo quinteto de Brixton. "Sim, tudo isso foi por água abaixo", diz Love.

A vida é curta demais para seguir qualquer plano que você fez nos tempos perturbadores e estranguladores de 2021 de qualquer maneira. Foi quando Fat Dog se juntou, fazendo Joe Love decidir formar um grupo e levar as demos que ele havia feito em casa como uma forma de manter sua sanidade durante o lockdown para o mundo exterior, encontrando o apoio necessário em Chris Hughes (teclados/sintetizadores), Ben Harris (baixo), Johnny Hutchinson (bateria) e Morgan Wallace (teclados e saxofone). "Muita música no momento é cerebral e as pessoas não vão dançar com ela", diz Hughes. "Nossa música é o oposto polar da música para pensar."

Não demorou muito para os habitantes se reunirem, cada show do Fat Dog em Londres ia se tornando uma grande melhoria em relação ao anterior. Eles lotaram a Scala em outubro de 2023 e, em abril, fizeram uma apresentação triunfante para uma Electric Brixton lotada. Recentemente, a banda completou uma turnê extremamente bem recebida nos EUA, que incluiu uma apresentação dominante em um restaurante de tacos. Nenhum almoço foi prejudicado. Recém-saídos de uma turnê no Reino Unido no mês passado, sua próxima passagem será em novembro, incluindo o O2 Forum Kentish Town de Londres, bem como apresentações nos festivais Glastonbury, Truck e Latitude. Eles também voltarão à América do Norte em outubro.

Elogios para Fat Dog

“Removendo a tinta das paredes e a grama do chão, Fat Dog reafirmou mais uma vez porque são uma das experiências ao vivo mais sísmicas da música do Reino Unido atualmente.” - Clash

“Valeu a espera - cumpriram mais que as expectativas.” - Evening Standard

“Fat Dog prospera em meio a algum tipo de caos.” - SPIN

“Eles são épicos, barulhentos e prontos para ocupar o palco principal.” - The Observer

“A mistura de eletrônica e punk é uma experiência cheia de adrenalina: faz você se sentir como um adolescente experimentando o caos do mosh pit pela primeira vez. Eles possuem toda a promessa, carisma e abandono juvenil que novas bandas devem ter.” - NME

“Uma abordagem caótica do punk que fazia você pensar em um carro de palhaços dirigido por anarquistas… Excelente.” - The Times (4 estrelas)

“Uma das estreias mais aguardadas do ano.” - DIY

“Parece que o Nine Inch Nails foi a uma rave de transe profundo.” - Clara Amfo, Radio 1

“O Fat Dog do sul de Londres já se tornou um expoente lendário do sublime e do ridículo, destruindo qualquer noção preconcebida de legalidade e limpando o traseiro com ela.” - So Young

“Eles não lidam apenas com o caos, eles lidam com a habilidade de virar seu mundo de cabeça para baixo, reprogramar completamente sua mente, mudar a face da realidade como você a conhece. Nova música que impacta, que deixa uma impressão em você.” - Jack Saunders, Radio 1

“Algumas das coisas mais emocionantes, empolgantes e estranhas de dark wave/post-punk que ouvi em muito tempo, talvez até anos.” - The Needle Drop

“Este é um dos discos que eu estava ansioso, especialmente depois de assistir essa banda no SXSW.” - Steve Lamacq, 6 Music

“Fat Dog cria um espaço para euforia e desconforto, humor e inquietação.” - FLOOD

“Eles sabem como fazer um show: o público deles é provavelmente o mais barulhento que vi o fim de semana inteiro.” - The Guardian