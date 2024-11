Fazzenda Park Resort concorre ao Prêmio Melhores Destinos 2024/2025 Fazzenda Park Resort, reconhecido por sua qualidade em hospedagem e experiências únicas, está concorrendo ao Prêmio Melhores Destinos... Cartão de Visita|Do R7 25/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h49 ) twitter

Fazzenda Park Resort, reconhecido por sua qualidade em hospedagem e experiências únicas, está concorrendo ao Prêmio Melhores Destinos 2024/2025. A premiação, umas das principais do setor turístico no Brasil, é uma oportunidade para que os viajantes expressem suas preferências e escolham os melhores destinos e empresas do país.

Com uma proposta focada no bem-estar e na conexão com a natureza, o Fazzenda Park Resort convida seus hóspedes a vivenciarem momentos inesquecíveis. A participação no Prêmio Melhores Destinos reforça o compromisso do resort em oferecer serviços de alta qualidade e experiências memoráveis.

Em 2023, o Fazzenda conquistou o prêmio de “Hotel-fazenda mais visitado”. “Sermos indicados ao Prêmio Melhores Destinos é motivo de grande orgulho. Essa conquista reflete nosso compromisso com a qualidade, a inovação e a satisfação dos nossos hóspedes. Agradecemos a todos que confiaram em nós e nos escolheram para vivenciar momentos especiais”, comenta Antonio Coradini, gerente comercial e de marketing do Fazzenda.

Como votar:

‌



Para votar no Fazzenda Park Resort e nos seus destinos favoritos, basta acessar o site do Prêmio Melhores Destinos e seguir os passos indicados. A votação é simples e rápida, permitindo que os viajantes escolham seus preferidos em diversas categorias, como melhor resort do Brasil, melhor hotel fazenda e melhor destino de ecoturismo.

Sobre o Prêmio Melhores Destinos

‌



O Prêmio Melhores Destinos é uma iniciativa que reconhece e celebra as melhores experiências de viagem no Brasil, com base nas opiniões dos leitores do site Melhores Destinos. A premiação abrange diversas categorias, desde companhias aéreas e hotéis até destinos turísticos e seguros de viagem.

Sobre o Fazzenda Park Resort

Com mais de 25 anos no mercado da hotelaria e do turismo, o Fazzenda – que faz parte do holding FG Brazil - contempla em seus mais de 2 milhões de m² diversas atrações: piscina aquecida com mais de 3 mil m² (a maior do sul do país), cavalgada, passeios de bicicleta, áreas de lazer com mesas de ping pong, sinuca e pebolim, arvorismo, trilha com quadriciclo, além das apresentações especiais produzidas pela equipe recreativa do Fazzenda, os Fazzendásticos. E para tornar a experiência ainda mais completa, o Fazzenda é um resort all inclusive.