Felipe & Rodrigo entram para o TOP 10 Albums Brazil do Spotify

A gravação de “Questão de Tempo” contou com o diretor de arte e cenografia Fernando Trevisan, o famoso Catatau. Já a produção musical ficou sob comando de Eduardo Pepato. A Parte 1 do produto vem acompanhada dos singles “Gosta de Rua”, hit que alavancou ainda mais a dupla e acumula quase 160 milhões de plays no Spotify e ultrapassa 165 milhões de views no Youtube, single que inclusive ficou semanas em primeiro lugar no Spotify como a música mais executada do país. “Oceano”, em parceria com Simone Mendes, “Saudade Butequeira”, “Empurrão”, “Colecionador de Multa”, “Não Vai Te Custar Nada”, “Coincidência”, “Muito Eu”e “Música Pra Deus”.

“A felicidade é imensurável. Estar com um álbum entre os mais ouvidos do Brasil é um sonho. Trabalhamos muito para chegarmos até aqui, é tudo fruto do nosso suor e dedicação. ‘Questão de Tempo’ é um projeto muito especial e contamos com pessoas incríveis fazendo parte de tudo”, comenta Felipe. Rodrigo finaliza: “Nossa equipe fez a diferença e sem eles não conseguiríamos. É lindo ver o resultado de todo um trabalho, e temos certeza de que é só o começo.”

Para continuar acompanhando os sucessos de Felipe & Rodrigo, acesse os canais oficiais da dupla e não deixe de conferir “Questão de Tempo”.