Férias das Férias em São Paulo - 5 dicas de passeio para quem também gosta de atividades individuais

Cartão de Visita - Entretenimento

Quem quer opções de atividades ao ar livre que sejam legais em turma, mas também individualmente, encontra a apenas 40 minutos de São Paulo. No Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, que tem seu uso público administrado pela Parquetur, por meio do processo de concessão do Governo do Estado de São Paulo, é possível voar de um município a outro de tirolesa, praticar atividades aquáticas, fazer caminhadas com contexto histórico e ecológico, pedalar e, para encerrar, tomar um café com docinhos portugueses. A equipe do parque listou algumas de suas atividades, perfeitas para aproveitar a calmaria do pós-férias e apreciar a própria companhia.

Tirolesa Voo da Serra

Sucesso de público, a tirolesa inaugurada em junho de 2023 já realizou quase 20 mil voos. O passeio aéreo de 500m de extensão a 110m de altura pode ser realizado sozinho, e tem um aspecto contemplativo que faz muito sentido para quem quer ir sem acompanhante. O voo dura cerca de 1 minuto, e durante o percurso é perfeitamente possível observar a baixada santista, os aspectos da Mata Atlântica do seu entorno e até caminhantes pela Estrada Velha de Santos – isso tudo, se a natureza oferecer visibilidade no dia escolhido para o passeio. Caso contrário, a viagem será ainda mais intimista, uma verdadeira experiência de voo livre entre as nuvens. Valor do voo individual de quarta a sexta-feira R$ 100,00, e aos finais de semana e feriados, R$ 149,00.

Trilhas – Roteiro Ecoturístico e Roteiro Histórico

Abertos como opção de passeio a pé desde junho de 2020, os dois roteiros podem ser feitos tanto por quem entrar no parque pela portaria de São Bernardo do Campo, quanto por quem chegar por Cubatão. O percurso histórico é pela Estrada Velha de Santos e ao longo dos seus 8km estão os monumentos históricos centenários erguidos para celebrar a Independência do Brasil. E é por causa do que atualmente é o Roteiro Ecoturístico que o Caminhos do Mar tem sua marca na história do Brasil. A Calçada do Lorena foi o primeiro caminho pavimentado ligando o planalto ao litoral paulista, por onde passava o tráfego de mercadorias no período colonial e faz parte do caminho percorrido por D. Pedro I a caminho do lago do Ipiranga em setembro de 1822. São cerca de 3,5km de extensão em meio à Mata Atlântica. Valor do ingresso R$ 40,00 inteira, e R$20,00 meia entrada.

Base Náutica

Iniciantes e até os mais experientes podem fazer uso dos equipamentos alugados para as atividades durante 40 minutos cada sessão, com custos entre R$ 40 e R$ 80. Nas embarcações éobrigatório o uso dos coletes de flutuação (disponibilizados pela Base Náutica). Para segurança, um bote equipado com rádio comunicador e boias salva-vidas dá apoio para eventuais necessidades. O acesso à Base Náutica não exige a compra de ingresso – condição apenas para quem acessa o Parque por meio da Portaria de São Bernardo do Campo. Informações detalhadas aqui.

Passeio de Bike

As bicicletas são praticamente uma cultura local, já que o parque é fortemente frequentado por ciclistas. Agora há um serviço interno do Caminhos do Mar com a EV Bike Tour. É necessário checar o valor do aluguel dos equipamentos no site www.caminhosdomar.com.br.

Café 1922

Funcionando no Pouso Paranapiacaba, um dos casarões entre os monumentos históricos do local já 100% restaurado, está o charmoso 1922. O nome foi inspirado justamente no ano em que o local conhecido popularmente como “casa de pedras” foi erguido. Por lá, é possível tomar diferentes tipos de bebidas quentes e frias, e provar os especialíssimos pasteis de nata e o bolinho de bacalhau, receitas tradicionais da culinária portuguesa. Em uma das laterais do café, é possível ficar observando os voos na tirolesa em uma paisagem estonteante. Quem chega por São Bernardo do Campo não precisa comprar ingresso do Parque para acessar o café.

Para compra de ingressos, acesse: www.voodaserra.com.br e www.caminhosdomar.com.br

Horário: 8h às 16h20 – funcionamento da tirolesa

Horário: 8h às 17h – funcionamento do parque

Dias: De quarta-feira a domingo

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 - Alto da Serra - São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 - Cruzeiro Quinhentista - Cubatão/SP

Sobre o Caminhos do Mar

Considerado um importante corredor ecológico, que liga as porções norte e sul desses remanescentes de Mata Atlântica, o Caminhos do Mar é uma c e tem como princípio promover a conservação ambiental, por meio de educação ambiental para a conscientização da população sobre a importância da natureza. Indicado para todas as idades em razão do fácil acesso através da estrada, o passeio inicia-se em uma trilha com 8 km de extensão com nível de dificuldade fácil, que atravessa a Estrada Velha de Santos (fechada para tráfego desde 1985), e que conta com oito monumentos construídos em comemoração aos 100 anos da Independência, em 1922. Uma das atrações é a Calçada do Lorena, trilha de pedras com 3,5 km de extensão por onde D. Pedro I passou para proclamar a Independência, em 1822. É o primeiro caminho pavimentado com rochas ligando o planalto ao litoral, cujo objetivo era o tráfego de mercadorias (algodão, tabaco, anil, açúcar e café) no período colonial, e que hoje está aberto para passeio e visitação. O visitante ainda pode visitar uma terceira trilha, a Cachoeira da Torre, esta agendada antecipadamente.

Sobre a Parquetur

A Parquetur é uma empresa brasileira, administradora de uso público de parques naturais, que presta serviços de apoio aos visitantes dos parques, com foco na conservação e proteção da natureza com grande atuação na educação ambiental.

Além da concessão do Caminhos do Mar em SP, que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, atua na administração do uso público do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro e do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais.