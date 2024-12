Férias de verão no resort Le Canton: Escorrega de 50 metros é uma das três novas atrações aquáticas Novidade estará disponível para os hóspedes a partir de 20 de dezembro junto com Acqua Zone e uma pista inflável de sabão para jogo... Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 14h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h09 ) twitter

Calor, piscina para refrescar e muitas atividades de lazer para aproveitar o tempo livre. As férias de verão estão chegando! E o Le Canton, resort mais incrível da Região Serrana do Rio de Janeiro, preparou novidades especiais e exclusivas para os hóspedes. A partir do dia 20 de dezembro, três novas atrações aquáticas estarão disponíveis.

Um dos destaques é o Slip n Slide, um escorrega gigante de cerca de 50 metros que desemboca numa piscina e promete fazer a alegria da criançada. Tem ainda o Acqua Zone, uma enorme piscina com vários escorregas para pais e filhos. E, por fim, o Fut Jump, considerado o maior futebol inflável do Brasil, onde fazer gol é uma tarefa só para quem consegue se manter em pé, já que pista é de… sabão!

Feito para as famílias, com diversas opções de gastronomia e lazer, o Le Canton oferece ainda um calendário repleto de atrações para todas as idades. Ao longo das férias de verão, os hóspedes poderão usar, por exemplo, o bike park, uma pista para bicicleta, skate, patins. A agenda de atividades também inclui Chá com as Princesas no Castelo Medieval, Show de Circo, Festa Neon, Festa da Espuma, clínica de futebol, Acqua Cine, bingo, passeio à Fazendinha e muito mais!

Parc Magique

Primeiro parque de diversões coberto funcionando dentro de um resort no país, o Parc Magique é uma das principais atrações para crianças na Região Serrana do Rio. Com decoração medieval, oferece variedade de atrações, com cerca de 15 brinquedos, além de locais para alimentação e loja com lembranças do lugar. Entre os destaques, estão a roda gigante, barco viking infantil, duas salas de realidade virtual de última geração com mais de 90 jogos, e a Just Jump, cama elástica gigante, com 120 metros quadrados. Próximo dali, o hóspede também encontra pista de boias canadenses (Pista Mont Blanc), lago para pescaria, quadras para prática de vôlei, beach tennis, futebol, tênis, futevôlei, vôlei de praia, além de parquinho e uma tenda multiuso para diversas atividades.

Pet Park

Também no Canton Ville, o Le Canton conta com o Pet Park, um espaço de convivência para hóspedes com seus cães. Para visitantes acompanhados de animais de até 30 kg, o resort oferece um kit com pote para ração e cama. É cobrada uma taxa de R$ 96 por dia e os pets ficam acomodados no mesmo quarto de seus donos e podem circular pelas áreas sociais.

O resort tem ainda fazendinha com direito à interação com os bichos e passeio de pônei, quadras esportivas e cinco piscinas climatizadas, A piscina principal possui hidromassagem aquecida, duas raias semiolímpicas e toboágua.

Castelo Medieval

Outro destaque do Le Canton é o Castelo Medieval, que fica no alto da montanha e proporciona uma bela vista da região. Dentro do castelo, há boliche, jogos eletrônicos e o Kids Park, dedicado às crianças pequenas, que podem se divertir em um brinquedão com escorrega, mini cama elástica e piscina de bolinhas. Um plano inclinado, com um charmoso bondinho em estilo suíço, facilita o acesso dos visitantes ao local, principal ponto turístico e cartão-postal do empreendimento.

Hotel Le Canton

Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326

https://lecanton.com.br/