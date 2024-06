Férias em Foz do Iguaçu (PR), no Recanto Cataratas A programação do resort, exclusiva para o período, oferece ótimo custo-benefício para famílias, tanto nas opções de acomodações quanto...

A programação do resort, exclusiva para o período, oferece ótimo custo-benefício para famílias, tanto nas opções de acomodações quanto na extensa agenda de atividades para adultos, crianças e hóspedes 60+

Foz do Iguaçu, no Paraná, é um destino perfeito para aproveitar alguns dias das férias escolares. Além das Cataratas do Iguaçu, ele oferece vários atrativos turísticos, muitos passeios, contato a natureza e momentos inesquecíveis em família.

E, para quem viaja com os filhos, a dica é ficar no Recanto Cataratas. O resort oferece ótimo custo-benefício na hospedagem, tanto nas opções de acomodações quanto na extensa agenda de atividades para adultos, crianças e hóspedes 60+. Independente do período de permanência, as famílias sempre terão muitas opções para aproveitar momentos incríveis na enorme infraestrutura de lazer e serviços do hotel.

Para os pequeninos, o Recanto Cataratas elaborou várias atividades muito divertidas todos os dias para eles aproveitarem ao máximo o período de férias. Oficinas de pintura na Casa da Mata, mini-chefs, shows de circo, brinquedos infláveis, brincadeiras nas piscinas, baladinhas e karaokê são algumas das atrações elaboradas pela animada equipe de recreação.

Uma das atrações mais esperadas será o imperdível “Arraiá do Recanto”, com muitas brincadeiras, atividades de quermesse e comidinhas inspiradas nas tradicionais Festas Juninas. Os momentos de lazer e alegria continuam garantidos nas imensas piscinas termais, direto da fonte. Por ali, além das atividades de hidro recreativa, as famílias poderão se divertir com o water ball - brinquedo que abriga uma pessoa dentro de uma bolha flutuante, que possibilita correr, andar e girar dentro da bola sobre a água, sem se molhar.

Caminhadas ecológicas, luau, torneios de vôlei, beach tennis e futebol também estão entre as atividades da programação. E nos dias de temperaturas mais baixas, o convite é aproveitar a piscina coberta aquecida, experimentando momentos únicos de relaxamento e bem-estar. Para recarregar as energias, complementar a sua experiência com os tratamentos relaxantes para o corpo e a mente no Jawa-Jiva Spa

A gastronomia também se destaca no Recanto Cataratas. São quatro restaurantes com diferentes propostas gastronômicas, mas sempre com variedade de sabores e combinações da culinária regional, nacional e internacional. Há também um bar da piscina, um pub londrino e um charmoso café bistrô, ideal para um animado happy-hour.

O resort dispõe também de quadras de tênis e de beach tennis, campo de futebol, fitness center, pistas de bocha, salão de jogos e boliche.

Serviço

Férias de julho no Recanto Cataratas Resort – Foz do Iguaçu

*As diárias são flexíveis e os valores podem ter alterações dependendo do período das reservas feitas no site oficial do resort;

**Inclui gratuidade para duas crianças até 10 anos de idade, no mesmo apartamento dos pais.

Mais Informações: www.recantocataratasresort. com.br – Tel.:0800-707 2400 ou (45) 2102-3000

Estacionamento próprio e wi-fi gratuitos