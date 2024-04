Fernando Anitelli apresenta nova turnê, Histórias para cantar, no Theatro Pedro II Celebrando duas décadas de trajetória da banda O Teatro Mágico, Fernando Anitelli, vocalista e líder do grupo apresenta, em 2024, uma...

Celebrando duas décadas de trajetória da banda O Teatro Mágico, Fernando Anitelli, vocalista e líder do grupo apresenta, em 2024, uma nova turnê, intitulada "Histórias para Cantar"

O novo show apresenta músicas inéditas, vídeos e participações especiais como um presente para o público e os admiradores d'O Teatro Mágico.

“O Teatro Mágico completou 20 anos e a nossa parceria com o público segue firme e forte e, neste ano, iremos presentear nossos fãs com muitas músicas inéditas, versões, clipes e uma turnê nova do Voz & Violão. Comemoraremos os 20 anos trazendo ao palco personagens que fizeram parte da história d'O Teatro Mágico”, comenta Fernando Anitelli.

Sobre Fernando Anitelli

Fernando Anitelli, voz e idealizador do grupo O Teatro Mágico, convida o público para a experiência única e intimista de "O Teatro Mágico - Voz & Violão". Com um histórico de mais de 4 milhões de vendas, 8 CDs autorais, 3 DVDs e 4 músicas em novelas, Anitelli encanta audiências globalmente. Em 2023, o espetáculo percorreu 85 cidades brasileiras, oferecendo uma interação diferenciada dentro de um ambiente particular, através de experiências criativas nesta jornada musical icônica.

Serviço:

Fernando Anitelli apresenta Histórias para cantar

Data: 17/03/2024

Horário: 19h

Local: Theatro Pedro II - Rua Álvares de Cabral, 370 - Centro - Ribeirão Preto - SP

Ingressos: https://ingressomagico.com.br