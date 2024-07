Fernando e Sorocaba preparam edição especial do Churrasco On Fire para Mogi Morim Com open churras premium, evento será no sábado, dia 27, e está com 95% dos convites vendidos Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 00h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h03 ) ‌



Com open churras premium, evento será no sábado, dia 27, e está com 95% dos convites vendidos

O Churrasco On Fire, evento gastronômico e musical idealizado pela dupla Fernando e Sorocaba, desembarca novamente em Mogi Mirim para uma experiência única. Marcado para sábado, dia 27 de julho, no Recanto Califórnia, o evento promete ser um verdadeiro sucesso, com mais de 95% dos convites já vendidos e o primeiro lote esgotado em menos de 30 minutos.

Pelo quarto ano consecutivo na cidade, o Churrasco On Fire traz novidades empolgantes e ações inéditas. O destaque fica por conta do open churras premium, que oferecerá aos participantes uma viagem gastronômica com cortes selecionados preparados pelos renomados churrasqueiros do Team On Fire. Esta combinação de sabor e expertise na arte do churrasco garante um banquete de alta qualidade, reforçando a reputação do evento como um marco gastronômico e musical.

“Mogi Mirim tem um lugar especial em nossos corações, sendo o local da gravação do nosso último álbum. Trazer o Churrasco On Fire para cá é sempre emocionante. Este ano, estamos preparando um novo cenário, novas ativações e, é claro, nosso renomado churrasco premium”, comenta Sorocaba.

Além da experiência gastronômica, o evento oferece um palco em formato de "T" e uma plataforma alongada para proporcionar uma imersão musical única. Com um repertório especial e uma duração estendida de três horas, Fernando e Sorocaba prometem elevar a qualidade do entretenimento a novos patamares.

A produção do Churrasco On Fire em Mogi Mirim é assinada pela Ross Produções, conhecida por sua expertise na organização de grandes eventos no interior paulista. “Estamos orgulhosos em fazer parte da história do Churrasco On Fire em Mogi Mirim. Cada edição é uma celebração de sucesso, diversão e, claro, churrasco de primeira linha”, destaca André Rossi, CEO da Ross Produções.

O evento não se limita à open churras premium e música, mas também oferece uma estrutura de alto padrão e momentos inesquecíveis. Com um pórtico imponente, corredores decorados para fotos memoráveis e uma carreta gourmet transformada em palco durante o show, o Churrasco On Fire proporciona uma experiência completa e imersiva para todos os presentes.

“O Churrasco On Fire é muito especial, não só para os fãs, como para nós também. É o churrasco que a gente sempre fez em casa, agora disponível para milhares de pessoas em todo o Brasil. Cada edição do Churrasco On Fire é uma celebração única e memorável”, resume Fernando.

Fernando e Sorocaba, embaixadores da Ford, também trazem uma experiência exclusiva aos participantes do Churrasco On Fire Mogi Mirim, com um car display onde os visitantes podem explorar detalhes impressionantes de diversos veículos da marca.

Com duração de sete horas, o evento começa à tarde e promete momentos únicos de conexão e diversão. Não perca a oportunidade de participar deste evento excepcional e garantir seu convite através do link: Ingressos.

Serviço – Churrasco On Fire Mogi Mirim