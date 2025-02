Fernando e Sorocaba retornam a Foz do Iguaçu com o Churrasco On Fire A dupla Fernando e Sorocaba desembarca em Foz do Iguaçu pelo segundo ano consecutivo com o Churrasco On Fire, o maior evento gastronômico... Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h46 ) twitter

A dupla Fernando e Sorocaba desembarca em Foz do Iguaçu pelo segundo ano consecutivo com o Churrasco On Fire, o maior evento gastronômico musical do Brasil que combina música sertaneja de alto nível com uma experiência gastronômica única. A edição será realizada no dia 22 de fevereiro, a partir das 17h, no Blue Park Foz, prometendo uma tarde inesquecível para o público da região. Os convites são limitados e estão à venda: https://byma.com.br/event/ 675242d3f62781000dd64c09.

“Estamos preparando um evento especial para Foz, e o público pode esperar muita música boa e um open churras impecável. Queremos que Foz do Iguaçu e toda região venha viver essa tarde especial com a gente, estamos preparando grandes surpresas” convida Sorocaba.

Um dos destaques é a máquina do churrasco, uma carreta gourmet de mais de 22 metros, equipada com pit smokers, grelhas, varais de defumação e um fogo de chão que assa simultaneamente 40 costelas. Essa estrutura impressionante foi desenvolvida especialmente para o evento pela própria dupla.

Os participantes poderão desfrutar do renomado open churras premium, com mais de 2,5 toneladas de cortes nobres, como picanha, costela e brisket, preparados pelo Team On Fire, renomados chefes de churrasco, composto por chefs especializados em churrasco. Além disso, acompanhamentos como pão de alho, farofa, massas, arroz carreteiro, legumes e sobremesas como panqueca de doce de leite farão parte do menu exclusivo.

‌



O Churrasco On Fire conta show especial de Fernando e Sorocaba, com três horas de sucessos, momentos exclusivos e surpresas inesquecíveis. “Cada edição do Churrasco On Fire é única, e estamos preparando algo muito especial para Foz do Iguaçu. O público pode esperar uma experiência completa, com muita música, novidades, e um open churras impecável”, destaca Fernando.

Além do show, o evento promete interações marcantes com a plateia, como embaixadores da Ford, Fernando e Sorocaba trazem uma parceria especial para o evento. Os participantes poderão explorar detalhes impressionantes de veículos da Ford em um car display exclusivo, proporcionando uma imersão completa no universo da marca.

Prepare-se para viver uma experiência única! O Churrasco On Fire em Foz do Iguaçu é mais do que um evento; é uma celebração de sabor, música e alegria junto com os amigos e familiares.