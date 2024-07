Fernando & Sorocaba anunciam vinda do fenômeno do country Dustin Lynch ao Brasil Cantor, que é sucesso mundial, vem ao Brasil à convite da dupla para participar do show histórico no Jaguariúna Rodeo Festival

Fernando & Sorocaba anunciam o cantor Dustin Lynch, sucesso da música country com mais de 6,3 milhões de ouvintes no Spotify, em participação especial no show do dia 27 de setembro, no Jaguariúna Rodeo Festival(JRF). O cantor sobe ao palco da famosa festa do interior paulista durante a apresentação da dupla em bloco totalmente dedicado ao country. Os sertanejos, que também doarão todo o cachê do show em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, trarão um repertório que contemplará seus grandes sucessos, como “Madri”, “É Tenso”, “Gaveta”, “Paga Pau”, “A Galera do Chapéu” e uma das mais recentes, “Cold Blooded”, para o JRF.

Com a participação de Dustin, Fernando & Sorocaba, que fizeram apresentação épica apenas em voz e violão no evento em 2023 e tiveram seu show eleito pela fanbase da música sertaneja um dos melhores no segmento, prometem fazer história mais uma vez no JRF, com um show personalizado, intitulado "Fernando & Sorocaba Nash", fazendo alusão à Nashville, cidade do Tennessee, nos EUA, e considerada a capital da música country.

Fazendo um esquenta para o lançamento do álbum “Nash”, Fernando & Sorocaba disponibilizaram na última quinta-feira (25) a faixa intitulada “Cold Blooded” em parceria com o cantor norte americano Chase Matthew. Com apenas 4 dias de seu lançamento, a música atingiu 1 milhão de visualizações no Youtube oficial da dupla e trouxe mais um grande marco: pela primeira vez na história, um artista brasileiro é adicionado às maiores playlists de country dos Estados Unidos. Ouça e assista aqui

"Fiquei muito feliz com o convite e estou muito animado para visitar o Brasil pela primeira vez. Tenho certeza de que será uma experiência única conhecer uma nova cultura e poder levar o country para um evento tão grande e importante para a música como o Jaguariúna Rodeo Festival. Sei que não poderia estar melhor acompanhado, Fernando & Sorocaba têm uma história com a música country e com esse evento, então sei que será incrível", celebra Dustin.

“Estamos muito felizes de voltar ao rodeio mais desejado do Brasil para trazer um show sob medida para a festa, personalizado e, inclusive, com um bloco totalmente dedicado à música country, que terá a participação do astro da country music, Dustin Lynch”, comemora Sorocaba. “Não poderíamos deixar passar esse momento mágico para nós e, por isso, faremos um registro audiovisual da nossa apresentação, para que ela se eternize para nós e para os nossos fãs”, completa. “Este show de Jaguariúna vai ser muito representativo para nós. Além de tudo isso que o Sorocaba falou, nós e a Diverti doaremos 100% do nosso cachê para as vítimas do Rio Grande do Sul. A ansiedade é grande e estamos nos preparando da melhor forma possível”, complementa Fernando.